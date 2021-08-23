Bakan Çavuşoğlu: Kırım'ın illegal bir şekilde ilhakını hiç tanımadık

Uluslararası Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Ukrayna'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kırım'ın illegal bir şekilde ilhakını hiç tanımadık ve tanımayacağımızı da sürekli vurguluyoruz" dedi.

Ukrayna'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle bu Kırım Platformu Zirvesi'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve ülkemi temsil etmekten büyük bir onur duyuyorum. Özellikle bu zirveye Ukrayna'nın sınır ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi ve Kırım ve Kırım Tatarlarının haklarına verdiğimiz önemi göstermek için geldik. Kırım'ın illegal bir şekilde ilhakını hiç tanımadık ve tanımayacağımızı da sürekli vurguluyoruz. Ama sadece bunu söylemek yetmez, Kırım ve Ukrayna'nın sınır ve toprak bütünlüğünü Ukrayna'yı destekleyen diğer dost ve müttefik ülkelerle beraber her platformda dile getiriyoruz, desteğimizi vurguluyoruz. Kırım Platformu'nun, bu doğrultuda yani Kırım ve Kırım Tatarlarının haklarının savunulması ve Ukrayna'nın sınır ve toprak bütünlüğünün savunması konusunda çok önemli bir rol üstleneceğine inanıyorum. Başkan Zelenski ve dost Ukrayna'yı da bu girişimden dolayı tebrik ediyorum. Türkiye ve Ukrayna olarak ilişkilerimizde hiçbir sorun yok tam tersine mükemmel ilişkilerimiz var. ve ilişkilerimizi farklı alanlarda daha da geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ekim ayında ortak stratejik planlama toplantısını sevgili dostum Dmitriy Kuleba ile beraber gerçekleştirmek için tekrar Ukrayna'ya geleceğim."