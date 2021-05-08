Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Petar Szijjarto ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic'le seyahat kısıtlamalarının kaldırılması maksadıyla aşı sertifikalarının tanınması hususunda ortak düzenlemeler yapılmasına ilişkin görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Petar Szijjarto ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic'le ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, karşılıklı seyahat kısıtlamalarının kaldırılması maksadıyla aşı sertifikalarının tanınması hususunda ortak düzenlemeler yapılmasına ilişkin anlaşmaya varıldı. Bu husus her ülkenin Sağlık Bakanlıkları tarafından koordine edilecek." ifadeleri yer aldı.

(Muhammet Mücahit Dereli/ İHA)