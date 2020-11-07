Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moldova'nın Alanya Fahri Konsolosluğu açılışına katıldı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moldova'nın Alanya Fahri Konsolosluğu açılışına katıldı

07.11.2020 12:57

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova'nın Alanya Fahri Konsolosluğu açılışında, "Gagavuz Türkleri de Moldova ile ilişkilerimizde artı değer" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova'nın Alanya Fahri Konsolosluğu açılışında, "Gagavuz Türkleri de Moldova ile ilişkilerimizde artı değer" dedi.

Kestel Mahallesi'nde düzenlenen, Moldova Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosluğunun açılış törenine, Bakan Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri Bakanı Oleg Tulea, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dimitri Croitor ve Moldova Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosu Halil Okur katıldı.

Açılışta konuşan Çavuşoğlu, 2018'de Moldova ile ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine çıkarıldığını söyledi.

Her yıl karşılıklı olarak Türkiye ve Moldova'da toplantılar yaptıklarını, bu toplantılarda alınan kararların takibini yaptıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Moldova ile ilişkilerimiz her alanda gelişiyor. Dost ve stratejik derken slogan anlamında söylemiyoruz. Türkiye Moldova'da dış yatırımda birinci ülke. 6 bin civarında Moldovalıya istihdam sağlıyoruz ve 300 milyon doları geçti. Ticaretimiz hızlıca artıyor. Geçen yıl ikili ticaret hacmimiz bir yıl öncesine göre yüzde 24 arttı. Pandemiye rağmen düşüş olmadı." diye konuştu.

Moldova ve Türk vatandaşlarının karşılıklı olarak pasaportsuz seyahat edebildiğine değinen Çavuşoğlu, Moldovalıların en çok tercih ettiği turizm ülkesinin Türkiye olduğunu ifade etti.

Moldova Dışişleri Bakanı Oleg Tulea'nın bu kez buraya çalışmak için geldiğini anlatan Çavuşoğlu, Bakanı ailesiyle Türkiye'ye tatile de beklediklerini bildirdi.

"Mükemmel ilişkilerimizi diğer alanlarda daha geliştirmek için birlikte çalışacağız"

"Gagavuz Türkleri de Moldova ile ilişkilerimizde artı değer." diyen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Yine Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dimitri Croitor bir Gagavuz Türküdür. Bu bile başlı başına ilişkimizde artı değer olduğunu gösteriyor. Büyükelçi benden daha iyi Türkçe konuşuyor. Geçen ziyaretimizde Komrat'ta Fahri Konsolosluğumuzu açtık. Komrat'taki İlk muvazzaf başkonsolosluk bizimdir. Olması gerektiği gibi. Bu da Komrat ile Kişinev arasındaki bağları daha da güçlendirdi. Birlikte gidip açmıştık. Bundan sonraki süreçte mükemmel ilişkilerimizi diğer alanlarda daha geliştirmek için birlikte çalışacağız. Büyükelçilerin yanı sıra fahri konsolosluklar da ilişkilerin gelişmesinde rol oynuyor."

Alanya'ya birçok ülkeden turist geldiğini vurgulayan Çavuşoğlu, birçok ülkeden insanın da Alanya'dan mülk alarak yaşadığını dile getirdi.

Bundan mutlu olduklarını belirten Çavuşoğlu, "Entegrasyon anlamında farklı grupların, dine mensup insanların uyum içinde bir arada yaşadıklarının görünmesi anlamında önemli. Özellikle Avrupa'da bugünlerde artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, kendisinden başka olan herkese nefret ve hoşgörüsüzlük artış gösteriyor. Ama biz ülkemizde kentimiz Antalya'da, Alanya'da tam tersi. Hoşgörüyü, birlikte yaşamayı teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Tulea: "Moldova halkı bunu unutmayacaktır"

Moldova Dışişleri Bakanı Oleg Tulea da Alanya'ya turist olarak birkaç yıl önce gelme fırsatı olduğunu, bu tatilde Türk ve Alanya'nın misafirperverliğini gördüğünü söyledi.

Türkiye'ye ve Dışişleri Bakanlığına teşekkür eden Tulea, "Konsolosluk açma isteğimize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu güzel şehre turist olarak gelen Moldovalı insanlara yardımcı olacaktır. Ortak projelerin üretilmesine katkı sağlayacaktır. Karşılıklı olarak çıkarlar gözetilerek iyi bir iş birliğimiz var. Bunun daha yoğunlaşmasını istiyorum. Ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Moldova'ya yapılan destekleri unutmayacağız. Bunlar büyük dostluklar gerektirir. Moldova halkı bunu unutmayacaktır. Bugün çok iyi bir iş birliği var." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moldova'nın Alanya Fahri Konsolosluğu açılışına katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moldova'nın Alanya Fahri Konsolosluğu açılışına katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moldova'nın Alanya Fahri Konsolosluğu açılışına katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moldova'nın Alanya Fahri Konsolosluğu açılışına katıldı

Gagavuz Türkleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova, Alanya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moldova'nın Alanya Fahri Konsolosluğu açılışına katıldı - Son Dakika


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