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Sık sık gerginlik yaşadığımız Yunanistan'dan Türkiye'ye yardım teklifi: Yangına müdahale için hazırız - Son Dakika

Sık sık gerginlik yaşadığımız Yunanistan'dan Türkiye'ye yardım teklifi: Yangına müdahale için hazırız

29.07.2021 21:23
Sık sık gerginlik yaşadığımız Yunanistan'dan Türkiye'ye yardım teklifi: Yangına müdahale için hazırız, System.String[]

Doğu Akdeniz, adalar ve Kıbrıs meseleleri yüzünden sık sık gerginlik yaşadığımız Yunanistan'dan Türkiye'yi esir alın yangınlarla ilgili yardım teklifi geldi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias geçmiş olsun dileklerini ileterek ihtiyaç olması halinde yardıma hazır oldukları söyledi.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, Türkiye'nin farklı yerlerinde devam etmekte olan yangınlar için geçmiş olsun dileklerini ileterek ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını ifade etmiştir. Sayın Bakanımız, Dendias'a teşekkür etmiştir" ifadeleri yer aldı.

YANGINLARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Türkiye'deAntalya, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Konya, Karaman ve Muğla'da 20'ye yakın noktada yangınlar sürerken 4 ilimizden müjdeli haber geldi. Adana'nın Kozan ilçesindeki yangın kısmen kontrol altına alınırken, Kütahya, Kilis ve Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki makilik alanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Nikos Dendias, Yunanistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Sık sık gerginlik yaşadığımız Yunanistan'dan Türkiye'ye yardım teklifi: Yangına müdahale için hazırız - Son Dakika


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