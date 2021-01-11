Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a davet - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İlk toplantısı Ocak ayı içerisinde olmak üzere Yunanistan'ı İstikşafi görüşmelere başlamaya davet ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Dışişleri Bakanlığı'nda ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti olarak KKTC halkının beklentilerinin karşılanması için şu andaki kurulan hükümet ile yakın iş birliği için çalışacaklarını belirterek, "Bugüne kadar olduğu gibi bugün de her türlüğü desteği vereceğiz. Bugün Kıbrıs Meselesini enine boyuna önce baş başa, daha sonra heyetlerle birlikte ele aldık. Kıbrıs meselesinde önemli bir dönemeçteyiz. 52 yıl federasyon içinde müzakereler yapıldı ve her seferinde Rum kesiminin siyasi eşitliği benimsememesi ve hiçbir şeyi Türk halkıyla paylaşmak istememesiyle, bu müzakerelerden bir sonuç çıkmadı. Dışişleri Bakanı olduğum dönemden bugüne, garantör ülke olarak tüm müzakerelerin içinde olduk. Özellikle Crans Montana'da bunu gördük. 52 yıl müzakereler yapıldı, heba edildi ve artık federasyon için müzakereler tüketildi. Gerek garantör ülkelerin gerek adadaki iki tarafın, görüşlerini açıkça ortaya koyması gerekiyor. Bu sebepten dolayı yaklaşık 1 buçuk yıl önce BM Genel Sekreteri'ne 5+1 gayri resmi toplantısı teklifinde bulunduk. Önce neyi müzakere edeceğimizi görüşmemiz lazım bir müzakere zemini varsa. Sonra müzakere çerçeve belgesinin bu doğrultuda belirlenmesi gerekiyor dedik. Şimdi 5+1 toplantısının gerçekleşmesi için süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bileşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği Özel Danışman Jane Holl Lute'un Türkiye'nin ardından Kıbrıs'ı ziyaret ettiğini söyleyen, Türkiye ve KKTC'nin bu konudaki tutumunun son derece net olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, bugüne kadar siyasi eşitlik olmadığını, egemen eşitliğinin müzakere edilmesi gerektiğini aktararak, iki devletli bir çözüm olması gerektiğini kaydetti.

Yunanistan'la Türkiye arasındaki görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Bakan Çavuşoğlu, "Biz iktidara gelmeden önce istikşafi görüşmeler 2000 yılında başladı ve 60 kere heyetlerimiz bir araya geldi. 5 bin sayfadan fazla doküman var, 2016'da Çipras hükümeti iktidara gelince bu görüşmeleri devam ettirmek istemediler" şeklinde konuştu.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler sonrasında görüşmelerin tekrar gündeme geldiğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, "İstikşafi görüşmelerin gündemi belli. Daha önce 60 tur neyi görüştüysek ki, Yunanistan'la ihtilaflı olduğumuz konular bu kapsamda görüşülüyordu, bundan sonraki süreçte de bunu görüşeceğiz" dedi.

Doğu Akdeniz konusunda bir konferans teklifinde bulunduklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu teklifi AB liderlerine yaptığını anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanlığı olarak sayın Borel'e ve komisyona konferans konusundaki önerilerimi yazılı şekilde ilettik. Kıbrıs'ın katılımı konusunda ya iki taraf da bu konferansa katılsın, KKTC katılmayacaksa Rum tarafının katılmasına da izin vermeyiz dedik. Sonuçta bu konferansta hakça paylaşım konuşulacaksa iki tarafın da bu toplantıya katılması en sağlıklı yöntemdir. Doğu Akdeniz'de hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem KKTC'nin haklarını korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kapalı Maraş'ın açılma sürecinin sürdüğünü belirten Bakan Çavuşoğlu, "Önce kamu alanları açıldı. Envanter çalışması devam ediyor, KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın uhdesinde bu çalışmalar devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu çalışmalara her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi buradan söylemek isterim. En son yapılan açılışlardan Rum yönetiminin rahatsız olduğunu görüyoruz ama Rum halkının tersini düşündüğünü görüyoruz. Çok sayıda Rum vatandaşı da KKTC'ye ve bize bugüne kadar teşekkür etmiştir. Buranın atıl kalmasına kimsenin rıza göstermemesi gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

İlerleyen süreçte özellikle Kıbrıs müzakereleri konusunda ortak tutumun daha da netleştirilmesi ve ortaya çıkacak senaryolara göre birlikte iyi hazırlık yapılması gerektiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Temaslarımızı sıklaştıracağız. Hem ikili ilişkilerimizi güçlendirmek için hem de KKTC'nin uluslararası platformda görünürlüğünü artırmak için buna tanınma da dahil birlikte çalışacağız" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise, "50 yılımızı bize boşa harcattılar" ifadelerini hatırlatarak, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Kıbrıs Cumhuriyeti diye bir üye devlet oturduğu sürece ve Kıbrıs Türkü'de o sözde devletin bir topluluğuymuş gibi muamele gördüğü sürece ve o genel kurulda oturan sözde Kıbrıs Cumhuriyeti bizi izolasyonlarla boyunduruğu altına alma politikasını amansız sürdürdüğü sürece herhangi bir görüşme sürecinin asla bir başarı şansı olmadığını 52 senede herkes görmüş olması gerekir. Görüşmelerin başarı şansı olabilmesi için eşitler arasında yürütülmesi gerekir. Bir taraf devlet bir taraf o devletin bir toplumu olarak muamele gördüğü sürece o sürecin en ufak bir başarı şansı yoktur. O yüzden biz buna boyun eğmedik diye dünya tarafından bugüne kadar cezalandırılan ve bu cezayı asla hak etmeyen halk olarak buralara geldik. Kıbrıs Türk'ü bir toplum değildir. Kıbrıs Türk'ü devlet sahibi bir halktır. Eğer Rumlarla yeni bir ortaklık gelecekse bunun egemen eşitlik temelinden başka bir yolu yoktur" diye konuştu.

"İlk toplantısı Ocak ayı içerisinde olmak üzere Yunanistan'ı İstikşafi görüşmelere başlamaya davet ediyoruz"

Konuşmaların ardından soruların yöneltilmesi sonrasında Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Niko Denias ile istikşafi görüşmelere ilişkin telefon konuşması gerçekleştirdiğini bildiren Bakan Çavuşoğlu, şunları aktardı:

"Oruç Reis gemisinin o günkü faaliyet alanında olduğu sürece istikşafi görüşmelere başlayamayacaklarını söylemişlerdi. Şimdi gemi oradaki çalışmalarını tamamladı, başka bir alanda çalışmalarına başlıyor. Yunanistan'ın elinde herhangi bir mazerette yok. Bugün 11 Ocak, açık bir davette bulunmak istiyoruz. İlk toplantısı Ocak ayı içerisinde olmak üzere Yunanistan'ı İstikşafi görüşmelere başlamaya davet ediyoruz. Ev sahibi ülke biziz ve tarihini bu müzakereleri yürütecek arkadaşlarımız, heyetlerimiz Yunanistan'daki muhataplarıyla belirleyecektir. Biz bugünden itibaren hazırız, tüm meseleleri her zaman olduğu gibi kendine güvenen bir ülke olarak görüşmeye hazırız. Bu bir davettir. Umarım Yunanistan bu daveti geri çevirmez ve İstikşafi görüşmeler en yakın zamanda bu ay içinde başlar." - ANKARA