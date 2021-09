Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu, New York'ta En Az Gelişmiş Ülkeler Yıllık Bakanlar Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde En Az Gelişmiş Ülkeler Yıllık Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu ve Türkevi'nin açılışı için ABD'nin New York kentine dün akşam saatlerinde gelmişti. Bakan Çavuşoğlu, New York'taki temaslarına başladı. En Az Gelişmiş Ülkeler Yıllık Bakanlar Toplantısı'na katılan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "New York'taki yoğun diplomasi trafiğimize En Az Gelişmiş Ülkeler Yıllık Bakanlar Toplantısı ile başladık. Az gelişmişlikle mücadele uluslararası toplumun önceliği olmalı. Bu ülkelerin kalkınma çabalarını insani dış politikamız çerçevesinde desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, dün akşam saatlerinde geldiği New York'taki 33 katlı Türkevi'ni ziyaret etmişti. Türkevi'ndeki hazırlıkları inceleyen ve çalışmaların durumu hakkında bilgi alan Çavuşoğlu, binayı da gezmişti.

Öte yandan, New York'taki 33 katlı Türkevi'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek. - NEW YORK