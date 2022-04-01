BAKAN ÇAVUŞOĞLU BİLİMFEST'İ ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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BAKAN ÇAVUŞOĞLU BİLİMFEST'İ ZİYARET ETTİ

01.04.2022 18:31

Antalya'daki programları kapsamında bir dizi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kepez Belediyesi'nin Dokumapark'ta açılışını gerçekleştirdiği Antalya Bilim Merkezi ve 'BilimFest'i de gezdi.

Antalya'daki programları kapsamında bir dizi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kepez Belediyesi'nin Dokumapark'ta açılışını gerçekleştirdiği Antalya Bilim Merkezi ve 'BilimFest'i de gezdi. Festival giriş alanında Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü tarafından karşılanan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na Antalya Bilim Merkezi ve 'BilimFest'in logosunun basılı olduğu turkuaz renkli yelek hediye edildi. İsminin de yer aldığı yeleği giyen Bakan Çavuşoğlu, gülümseyerek "Medium boymuş. Bakın, tam bana göre" dedi. Teknoloji firmalarının ürünlerini sergilediği stantları tek tek gezen Bakan Çavuşoğlu'na ilgi yoğun oldu. Gençlerin özçekim isteğini geri çevirmeyen Bakan Çavuşoğlu'na Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Ak Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik de eşlik etti.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU BİLİMFEST'İ ZİYARET ETTİ
BAKAN ÇAVUŞOĞLU BİLİMFEST'İ ZİYARET ETTİ
BAKAN ÇAVUŞOĞLU BİLİMFEST'İ ZİYARET ETTİ
BAKAN ÇAVUŞOĞLU BİLİMFEST'İ ZİYARET ETTİ
BAKAN ÇAVUŞOĞLU BİLİMFEST'İ ZİYARET ETTİ
BAKAN ÇAVUŞOĞLU BİLİMFEST'İ ZİYARET ETTİ
BAKAN ÇAVUŞOĞLU BİLİMFEST'İ ZİYARET ETTİ
BAKAN ÇAVUŞOĞLU BİLİMFEST'İ ZİYARET ETTİ
BAKAN ÇAVUŞOĞLU BİLİMFEST'İ ZİYARET ETTİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN ÇAVUŞOĞLU BİLİMFEST'İ ZİYARET ETTİ - Son Dakika


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