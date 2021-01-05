Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu Portekiz'e gidiyor - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7 Ocak'ta Portekiz'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti sırasında yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Portekiz ikili ilişkileri, Türkiye-AB ilişkileri ve Portekiz'in AB Dönem Başkanlığı'nın yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor. Söz konusu ziyarette ayrıca, önümüzdeki dönemde düzenlenmesi planlanan Türkiye-Portekiz Hükümetlerarası 2. Zirvesi hazırlıklarının görüşüleceği de öğrenildi. - ANKARA