Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu Portekiz'e gidiyor - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu Portekiz'e gidiyor
05.01.2021 18:16
Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7 Ocak'ta Portekiz'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7 Ocak'ta Portekiz'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti sırasında yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Portekiz ikili ilişkileri, Türkiye-AB ilişkileri ve Portekiz'in AB Dönem Başkanlığı'nın yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor. Söz konusu ziyarette ayrıca, önümüzdeki dönemde düzenlenmesi planlanan Türkiye-Portekiz Hükümetlerarası 2. Zirvesi hazırlıklarının görüşüleceği de öğrenildi. - ANKARA
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