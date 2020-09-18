Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, Rus, İspanyol ve Maltalı mevkidaşlarıyla görüştü
Son dakika habere göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, İspanya ve Malta dışişleri bakanlarıyla görüştü.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, İspanya ve Malta dışişleri bakanlarıyla görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ve Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile görüştü.
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