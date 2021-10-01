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Son dakika... BAKAN ÇAVUŞOĞLU: SAĞLIK TURİZMİNDE DÜNYADA İLK 3'TEYİZ - Son Dakika

Son dakika... BAKAN ÇAVUŞOĞLU: SAĞLIK TURİZMİNDE DÜNYADA İLK 3'TEYİZ

01.10.2021 17:50

Son dakika haberine göre Aydın programı kapsamında Kuşadası ilçesinde turizmcilerle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önce bölge esnafını ardından da Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti, Valilik Defteri'ni imzaladı.

Aydın programı kapsamında Kuşadası ilçesinde turizmcilerle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önce bölge esnafını ardından da Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti, Valilik Defteri'ni imzaladı.

İŞ DÜNYASIYLA BİR ARAYA GELDİ

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra ise iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. 'Aydın İş Dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünyada öncelikler, tercihler değişmeye başladı. Sorunlar daha karmaşık hale geldi ve çatışmalar var. Uluslararası sistem bu sorunları çözmekte son derece yetersiz. Uluslararası sistemi yeniden gözden geçirmek lazım. Ülkelerin Türkiye'nin bölgesindeki sorunlara katkı sağladığı ve inisiyatif aldığı gibi yeri geldiği zaman masada, yeri geldiği zaman sahada gücünü göstermesi lazım" dedi.

'DUVARLAR, KALIPLAR YIKILDI'

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Tüm bakanlıklarımız ve kurumlarımızla beraber sizlere de önemli görevler düşüyor. Türkiye'nin yumuşak gücünü etkin kılmak için sizlerle birlikte çalışmamız lazım. Pandeminin hayatımızı zorlaştırdığı dönemde öncelikle milli çıkarlarımızı gözeten bir politika izlememiz lazım. İnsani, girişimci bir dış politika izlemek bizim ilham kaynağımız. Tarihimizin dokunduğu her yerde olmamız gerekiyor. Bize, 'Doğu Akdeniz'de ne işiniz var" diyenler var. Dışarıdakileri sorgulaması gerekenler, haddini aşarak bizi sorguluyor. Biz sorun çözebilecek, politika üretebilecek, savaşları durdurabilecek, insani yardımları zamanında ulaştırabilecek birçok taraflı sisteme inanıyoruz. Tek taraflı politika dönemi Trump ile bitti. Bu dünyada duvarlar, kalıplar yıkıldı. Yıkılan duvarlar ittifakları değiştiriyor."

'OYUNU KURUYORUZ, BOZUYORUZ'

Türkiye'nin izlediği dış politikaya değinen Bakan Çavuşoğlu, "Biz bir yerden NATO üyesiyiz bir taraftan da Rusya ile ilişkilerimiz gelişiyor. Ticaret hacmimiz arttı. Cumhurbaşkanımız Putin ile görüştü. Kasım ayının başında Biden ile görüşecek. Biz niye, birinden birini seçmek zorunda kalıyoruz? Bugün savunma sanayiinde en tepede olan ülkelerden biri olduk. Biz başkaları gibi bunu şantaj olarak kullanmıyoruz. Biz, bu dengeyi çok iyi biliyoruz. Dünyanın her yerinde var olmamız için dengeli dış politika kurmamız lazım. Rusya ile de anlaşamadığımız noktaları açıkça söylüyoruz. İlkeli dış politika işlememiz lazım. Mecliste görüyorum, 'İki yük arasında sıkışıp, kaldınız' diyorlar. Hangi sıkışma kardeşim? Biz stratejik hamleler yapıyoruz. Geçmişi kötülemek için söylemiyorum ama eskiden biz bakardık. Şimdi biz oyun kuruyoruz. Oyunu da bozuyoruz" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ DİPLOMASİSİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Dış politikada Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi diplomasisinin öneminden de söz eden Çavuşoğlu, "Bugün bizim ekonomi diplomasisini çok başarılı bir şekilde uygulamamız lazım. Kazan-kazan ilişkisi önemli. Dengeli olursa sürdürülebilir olur. Dış ticaret açığımız çok azaldı çünkü ihracat her geçen gün artıyor. Bunun için lojistik ve ulaşımın büyük faydası var. Biz ekonomi diplomasisini başarılı bir şekilde yürütmek için tüm büyükelçilerimizle ayda bir değerlendirme yaparız. Sürekli değişik sektörlerle ilgili yazılar göndeririz. Sağlıkta çok önemli bir ülkeyiz. Sağlık turizminde pek çok anlaşma yapıyoruz. Ticaretimizin önünü açmak için serbest ticaret anlaşmaları imzalıyoruz. Yatırımların teşviki ve korunması anlaşmaları yapıyoruz. Vergi anlaşmaları yapıyoruz. Örneğin Türk Hava Yolları, iki yerde de vergi vermesin çünkü dünyayla rekabet etmesi lazım" dedi.

'BİZİM DİDİŞECEK VAKTİMİZ YOK'

Hızla değişen bu dünyada yenilikçi olunması gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Dijital diplomasi inisiyatifimizi pandemiden önce başlattık ve pandemi döneminde herkes bunun önemini anladı. Şimdi Asya gücün merkezi olmaya başladı. Bizim köklerimiz orada. O sağlam köklerimiz üzerinde bütüncül bir yaklaşımla Asya'ya yeniden dönmemiz lazım. Bölgesel örgütler nezdinde bizim eğitimle, kültürle, yatırımla, iş insanlarıyla, bilimle Asya'da olmamız lazım. 'Bu yenilikleri herkes konuşsun sonra biz onları takip ederiz' diye bir şey yok. Dış politikanın tüm boyutları Türkiye'de konuşulsun istedik. Bunun için Antalya Diplomasi Forumu'nu başlattık. Pandemiye rağmen dünyada her 5 bakandan biri Antalya'daydı. Çok sayıda lider geldi. Biz, her gün Yunanistan'a cevap veren bir ülke değiliz. Gün geçmesin ki Türkiye'ye saldırmasınlar. Demek ki öyle adımlar atmışız ki o kompleksten kurtulamıyorlar. Güçlü ülkeyiz. Onlarla her gün didişecek vaktimiz yok. Biz, güçlü adımlar atarız bunun karşısında kimse duramaz. Boş konuşmayız icraat yaparız. Sonuçta Antalya Diplomasi Forumu son derece başarılı oldu. İçeride siyasi tartışmalar her ülkede olur. Güçlü olmamız lazım. Bu nedenle hep beraber çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

VALİ AKSOY AYDIN, TURİZM POTANSİYELİNE DİKKAT ÇEKTİ

Toplantıda konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da "Aydın, tarım özelliğiyle öne çıkan bir kent olmasına rağmen 23 antik kentiyle aynı zamanda önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. 7 organize sanayi bölgesi ve sanayi tesisleri ile yaklaşık 40 bin istihdamın sağlandığı bir kenttir. İş dünyamızın Sayın Bakanımız Çavuşoğlu'na aktaracağı farklı sorunlarla beraber önümüzdeki günlerde farklı çalışmalar gündeme gelecektir" dedi.

Son dakika... BAKAN ÇAVUŞOĞLU: SAĞLIK TURİZMİNDE DÜNYADA İLK 3'TEYİZ
Son dakika... BAKAN ÇAVUŞOĞLU: SAĞLIK TURİZMİNDE DÜNYADA İLK 3'TEYİZ
Son dakika... BAKAN ÇAVUŞOĞLU: SAĞLIK TURİZMİNDE DÜNYADA İLK 3'TEYİZ
Son dakika... BAKAN ÇAVUŞOĞLU: SAĞLIK TURİZMİNDE DÜNYADA İLK 3'TEYİZ
Son dakika... BAKAN ÇAVUŞOĞLU: SAĞLIK TURİZMİNDE DÜNYADA İLK 3'TEYİZ
Son dakika... BAKAN ÇAVUŞOĞLU: SAĞLIK TURİZMİNDE DÜNYADA İLK 3'TEYİZ
Son dakika... BAKAN ÇAVUŞOĞLU: SAĞLIK TURİZMİNDE DÜNYADA İLK 3'TEYİZ
Son dakika... BAKAN ÇAVUŞOĞLU: SAĞLIK TURİZMİNDE DÜNYADA İLK 3'TEYİZ
Son dakika... BAKAN ÇAVUŞOĞLU: SAĞLIK TURİZMİNDE DÜNYADA İLK 3'TEYİZ
Son dakika... BAKAN ÇAVUŞOĞLU: SAĞLIK TURİZMİNDE DÜNYADA İLK 3'TEYİZ
Son dakika... BAKAN ÇAVUŞOĞLU: SAĞLIK TURİZMİNDE DÜNYADA İLK 3'TEYİZ
Son dakika... BAKAN ÇAVUŞOĞLU: SAĞLIK TURİZMİNDE DÜNYADA İLK 3'TEYİZ

Hüseyin Aksoy, Kuşadası, Esnaf, Aydın, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... BAKAN ÇAVUŞOĞLU: SAĞLIK TURİZMİNDE DÜNYADA İLK 3'TEYİZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... BAKAN ÇAVUŞOĞLU: SAĞLIK TURİZMİNDE DÜNYADA İLK 3'TEYİZ - Son Dakika
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