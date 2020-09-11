Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu: "Senegal'le Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Türkiye'de yapılacak" - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu: "Senegal'le Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Türkiye'de yapılacak"

Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Senegal'le) İlişkilerimizin tüm boyutunun kapsamlı şekilde ele alındığı Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nın Türkiye'de bir an önce gerçekleştirilmesi konusunda hemfikiriz." dedi.

Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "( Senegal'le) İlişkilerimizin tüm boyutunun kapsamlı şekilde ele alındığı Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nın Türkiye'de bir an önce gerçekleştirilmesi konusunda hemfikiriz." dedi.

Çavuşoğlu, Senegal Dışişleri Bakanı Amadou Ba'yla ikili görüşmesi ve düzenlenen imza töreninin ardından basına değerlendirmelerde bulundu.

Bu ziyaretinin Türkiye'den dışişleri bakanı düzeyinde ilk ziyaret olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, Türkiye'yle tarihi bağları olan dost Senegal halkını "kardeş halk" olarak gördüklerini söyledi.

Çavuşoğlu, iki ülke cumhurbaşkanları arasındaki samimi dostluğun ilişkilere de olumlu yansıdığına işaret ederek ekonomik ilişkileri de daha fazla geliştirmek için yoğun çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

KEK Toplantısı

İkili ticaret hacminin ve Senegal'da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin sayısının da hızlı şekilde arttığına dikkati çeken Çavuşoğlu, bunun "Yükselen Senegal" planıyla daha da artacağından emin olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "İlişkilerimizin tüm boyutunun kapsamlı bir şekilde ele alındığı KEK Toplantısı'nın Türkiye'de bir an önce gerçekleştirilmesi konusunda hemfikiriz." ifadesini kullandı.

Mevkidaşı Ba'yı Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını dile getiren Çavuşoğlu, yakın zamanda Senegal'in Ankara'da büyükelçiliğinin açılışının yapılacağını bildirdi.

Eğitim ve kültür alanında iş birliği

Çavuşoğlu, Senegal'e Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadeleye ve Türkiye Maarif Vakfına (TMV) verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

İmzalanan anlaşmaların, ekonomik iş birliğinin yanı sıra eğitim ve kültür alanında iş birliğine verilen önemi gösterdiğini belirten Çavuşoğlu, "Daha çok Senegalli öğrencinin Türkiye'de eğitim görmesini istiyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, bugün imzalanan anlaşmalardan birinin dünyanın her yerinde var olan Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin Senegal'deki faaliyetlerine statü kazandırdığı bilgisini paylaştı.

Güvenlik anlaşması

Bakan Çavuşoğlu, diğer taraftan iki ülke arasındaki güvenlik anlaşmasının güncellendiğini ve onay sürecinde olduğunu belirterek, "En kısa zamanda güvenlik, savunma sanayi ve askeri iş birliği konusunda da ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

İki bakanlık arasındaki ilişkileri de geliştirmek istediklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Senegal'i sadece Batı Afrika'da değil, Afrika'da ve ötesinde çok önemli bir küresel aktör olarak görüyoruz. Afrika'nın ve Batı Afrika'nın istikrarı için oynadığınız rolü ve verdiğiniz katkıyı takdirle karşılıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, mevkidaşıyla Mali'deki görüşmeleri de ele aldıklarını ve görüşlerinin örtüştüğünü belirterek İslam İşbirliği Teşkilatı çatısı altında da yakın iş birliği içinde çalıştıklarının altını çizdi.

Türkiye'nin aynı zamanda Afrika Birliği'nin stratejik ortağı olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, gelecek sene Türkiye-Afrika Birliği Zirvesi'nin düzenleneceğini, bu süreçte Senegal'in büyük katkısı olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, Dakar Büyükelçiliğinin yeni binasının temelini attı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Senegal'in başkenti Dakar'da yeni elçilik binasının temelini attı.

Türk bayrağının, İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildiği alanda, Çavuşoğlu temele ilk harcı attı.

Senegal makamları, 5 Şubat 2016'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokol" uyarınca Türk tarafına Dakar'da 10 bin 57 metrekare büyüklüğünde bir arsa tahsis etmişti.

Dakar'da bu arsa üzerine Türk mimarisinin özelliklerini yansıtacak şekilde kançılarya binası inşa edilecek.

Söz konusu inşaat, hibe yoluyla Senegal'de önemli yatırımlara imza atmış Summa İnşaat ve Tosyalı Holding şirketleri tarafından yapılacak.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Senegal, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 16:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu: 'Senegal'le Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Türkiye'de yapılacak' - Son Dakika

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