Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
29.03.2021 16:36
Son dakika haberi: Resmi temaslar kapsamında Tacikistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü.
Resmi temaslar kapsamında Tacikistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü.
Resmi temaslar kapsamında Tacikistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü.Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'la görüştük. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Tacikistan'ı ziyaret edecek ve İşbirliği Konseyi 1.Toplantısı yapılacak. Antalya Diploması Forumu toplantısında kendisini görmekten memnun olacağız. İlişkilerimiz Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde her alanda gelişiyor" ifadelerini kullandı.
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