Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'da Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

Tacikistan, (DHA)- Resmi ziyaret kapsamında Tacikistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü.

Resmi ziyaret kapsamında Tacikistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü.Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, 'Pakistan Dışişleri Bakanı kardeşim Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldik. İkili ilişkilerimizi ve Afganistan'daki barış sürecine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdik' ifadelerini kullandı.