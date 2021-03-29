Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'da Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü
29.03.2021 23:49
Son dakika haberine göre Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'da Pakistanlı mevkidaşı ile görüştüTacikistan, (DHA)- Resmi ziyaret kapsamında Tacikistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'da Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü
Tacikistan, (DHA)- Resmi ziyaret kapsamında Tacikistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü.
Resmi ziyaret kapsamında Tacikistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü.Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, 'Pakistan Dışişleri Bakanı kardeşim Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldik. İkili ilişkilerimizi ve Afganistan'daki barış sürecine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdik' ifadelerini kullandı.
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