Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu: Türkiye- Azerbaycan arasında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu: Türkiye- Azerbaycan arasında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz
10.12.2020 19:24
Gelen son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile imzaladıkları protokolle, yakında Türkiye ve Azerbaycan arasında sadece kimlik kartıyla seyahat edilebileceğini duyurdu.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile imzaladıkları protokolle, yakında Türkiye ve Azerbaycan arasında sadece kimlik kartıyla seyahat edilebileceğini duyurdu.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye- Azerbaycan seyahatlerinde pasaport ve vizeye gerek kalmayacağını belirterek, "Kardeşim Ceyhun Bayramov'la imzaladığımız protokolle Türkiye- Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. 'Tek Millet İki Devlet'e de bu yakışır. Hayırlı olsun" dedi.
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