Son dakika haber... BAKAN ÇAVUŞOĞLU TÜRKMENİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
11.11.2021 11:42
Son dakika gündem haberi: DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 8. Türk Konseyi Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 8. Türk Konseyi Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı olarak gerçekleşti.
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11.11.2021 12:49:55. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... BAKAN ÇAVUŞOĞLU TÜRKMENİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika