Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu ve Özbek mevkidaşı Kamilov'dan ortak basın toplantısı

Son dakika gündem haberi: Bakan Çavuşoğlu ve Özbek mevkidaşı Kamilov'dan ortak basın toplantısıÖzbekistan, (DHA) ? Resmi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu ve Özbek mevkidaşı Kamilov'dan ortak basın toplantısı Özbekistan, (DHA) ? Resmi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Resmi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, 'Kardeşim Abdulaziz Kamilov'la Stratejik İşbirliği Konseyi 2.Toplantısının hazırlıklarını ele aldık' diye konuştu. Çavuşoğlu aynı zamanda Özbekistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yılını kutladığını ifade etti. Bakanlıklar arasında 2022-2023 İşbirliği Programı ve Tercüme Mutabakatı imzalandı.

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