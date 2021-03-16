Son dakika haber... Bakan Dönmez: "2021-2025 döneminde yapılacak 66,7 milyar TL dağıtım yatırımıyla altyapımızı daha da güçlendireceğiz" - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Dönmez: "2021-2025 döneminde yapılacak 66,7 milyar TL dağıtım yatırımıyla altyapımızı daha da güçlendireceğiz"

16.03.2021 19:44

Bir son dakika haberine göre Bakan Dönmez: "2021-2025 döneminde yapılacak 66,7 milyar TL dağıtım yatırımıyla altyapımızı daha da güçlendireceğiz" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Abonelikler) Islak imza olmadan kimlik teyidi ve sesli onayla bu işlem gerçekleştirilecek" "Tarife değişikliği ve tahliye...

Bakan Dönmez: "2021-2025 döneminde yapılacak 66,7 milyar TL dağıtım yatırımıyla altyapımızı daha da güçlendireceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

"(Abonelikler) Islak imza olmadan kimlik teyidi ve sesli onayla bu işlem gerçekleştirilecek"

"Tarife değişikliği ve tahliye talepleri de artık sesli onayla gerçekleştirilecek"

"Uzaktan çalışan personelimizin işlemlerin ne kadarını gerçekleştirebildiğini ve buna bağlı olarak bilişim altyapısının yeterliğini ölçmeyi hedefliyoruz"

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dijitalleşme ile ilgili üç ana hedefleri olduğunu vurgulayarak, "Birincisi, çağrı merkezi üzerinden yapılacak aboneliklerle ilgili. Artık burada ıslak imza olmadan kimlik teyidi ve sesli onayla bu işlem gerçekleştirilecek. İkincisi, tarife değişikliği ve tahliye talepleri de artık sesli onayla gerçekleştirilecek. Son husus da az önce bahsettiğim çalışma modeliyle ilgili. Uzaktan çalışan personelimizin işlemlerin ne kadarını gerçekleştirebildiğini ve buna bağlı olarak bilişim altyapısının yeterliğini ölçmeyi hedefliyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği tarafından düzenlenen ELDER 9. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Bakan Dönmez yaptığı konuşmada, "Her yıl yaptırdığımız anketlerde vatandaş memnuniyetinin artması olumlu bir gelişme. Ancak burada alacak daha uzun bir yolumuzun olduğu da aşikar. Sektörümüzün gayreti de ortada. Her yıl yapılan hizmetlerin üzerine koyarak bir önceki yıla göre daha iyi bir noktaya ilerliyoruz. Her yıl yaptırdığımız anketlerde vatandaş memnuniyetinin artması olumlu bir gelişme. Ancak burada alacak daha uzun bir yolumuzun olduğu da aşikar. Sektörümüzün gayreti de ortada. Her yıl yapılan hizmetlerin üzerine koyarak bir önceki yıla göre daha iyi bir noktaya ilerliyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin dağıtım altyapısının çağın gereklerine uygun bir şekilde yenilendiğini ve yenilenmeye devam ettiğini belirten Bakan Dönmez, "Bu sınavdan başarıyla çıkmamızı sağlayan en önemli unsur elektrik dağıtım sektörüne yapılan yatırımlar oldu. 2016-2020 üçüncü uygulama döneminde yaklaşık 40 milyar lira yatırım yapıldı. 2021-2025 döneminde yapılacak 66,7 milyar TL dağıtım yatırımıyla inşallah altyapımızı daha da güçlendireceğiz. Planlı bakımlar için ilk kez işletme bütçesinden ayrı 10,5 milyar TL'lik, Ar-Ge için de 1 milyar liralık bütçe ayrıldı" dedi.

Bakan Dönmez, enerji dağıtım sektörü ile ilgili ajandalarında bu yılki önemli başlıklardan birinin de dijitalleşme olduğunun altını çizerek, "Covid-19 salgınıyla birlikte enerji sektörümüz de dahil pek çok iş kolu faaliyetlerini dijital ortama taşımaya başladı. Enerji sektörü olarak bizlerin de bu duruma adapte olması gerekiyor. Çünkü salgın sona erse bile görülüyor ki dijitalleşme üzerinden yeni iş modelleri, yeni çalışma modelleri geliştirilecek. Geleceğe yönelik hazırlıklara bugünden başlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Dijitalleşme ile ilgili üç ana hedefleri olduğunu vurgulayan Bakan Dönmez, "Birincisi, çağrı merkezi üzerinden yapılacak aboneliklerle ilgili. Artık burada ıslak imza olmadan kimlik teyidi ve sesli onayla bu işlem gerçekleştirilecek. İkincisi, tarife değişikliği ve tahliye talepleri de artık sesli onayla gerçekleştirilecek. Son husus da az önce bahsettiğim çalışma modeliyle ilgili. Uzaktan çalışan personelimizin işlemlerin ne kadarını gerçekleştirebildiğini ve buna bağlı olarak bilişim altyapısının yeterliğini ölçmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Gerek hizmet sunumunda, gerek de hizmet sonrası süreçte bütün fazların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için dağıtım sektörü ile hareket etmeye devam edeceklerine dikkati çeken Bakan Dönmez, "Verilen hizmetin değerinin artırılması ve vatandaş nezdinde hak ettiği değeri bulması için kaldıraç noktamız her zaman kaliteli hizmet ve vatandaş memnuniyetidir. Kesinti sayısı süresi, iş sağlığı ve güvenliği, bağlantı başvuru süreçleri ve çağrı merkezi işlemlerinde belirlenen kalite faktörlerine uyum vatandaş memnuniyetini sağlayacak unsurların başında geliyor. Otomatik Sayaç Okuma Sistemi'nin yaygınlaşması da dijitalleşme başlığımızda önemli bir yer tutuyor. Uzaktan sayaç okuma oranımız tüketimin yüzde 48'ine ulaştı. Bu oranın artması maliyetlerin düşmesini, harcanan emek ve zamanın daha efektif kullanılmasını sağlayacak" açıklamasında bulundu.

Son dakika haber... Bakan Dönmez: 2021-2025 döneminde yapılacak 66,7 milyar TL dağıtım yatırımıyla altyapımızı daha da güçlendireceğiz
Son dakika haber... Bakan Dönmez: 2021-2025 döneminde yapılacak 66,7 milyar TL dağıtım yatırımıyla altyapımızı daha da güçlendireceğiz
Son dakika haber... Bakan Dönmez: 2021-2025 döneminde yapılacak 66,7 milyar TL dağıtım yatırımıyla altyapımızı daha da güçlendireceğiz
Son dakika haber... Bakan Dönmez: 2021-2025 döneminde yapılacak 66,7 milyar TL dağıtım yatırımıyla altyapımızı daha da güçlendireceğiz

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği, Fatih Dönmez, Türk Lirası, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Bakan Dönmez: '2021-2025 döneminde yapılacak 66,7 milyar TL dağıtım yatırımıyla altyapımızı daha da güçlendireceğiz' - Son Dakika Ekonomi


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