Bakan Dönmez'den 'Dünya Madenciler Günü' mesajı - Son Dakika

Bakan Dönmez'den 'Dünya Madenciler Günü' mesajı

03.12.2020 13:29
Bakan Dönmez'den 'Dünya Madenciler Günü' mesajı, System.String[]

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, '4 Aralık Dünya Madenciler Günü' mesajında, "Madencilerimizin toprağın bağrına vurduğu her kazma, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' resmine vurulmuş fırça darbeleridir.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, '4 Aralık Dünya Madenciler Günü' mesajında, "Madencilerimizin toprağın bağrına vurduğu her kazma, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' resmine vurulmuş fırça darbeleridir. Madencilerimiz de bu sanat eserini ortaya çıkaran müstesna sanatkarlarımız, gizli kahramanlarımız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, 'Dünya Madenciler Günü'nü yayımladığı mesaj ile kutladı. Bakan Dönmez, madencileri kutlayarak, "Dünyanın en kadim mesleklerinin başında gelen madencilik, ülkemizin ve milletimizin geleceği için büyük bir öneme sahip. Yer altındaki cevheri gün ışığıyla buluşturarak milletimizin hizmetine sunan madencilerimiz de geleceğimizin mimarları. Toprağın bağrından çıkararak evlerimize, okullarımıza, hastanelerimize, sanayimize ve teknolojimize kazandırdığı her maden zerresi kadar teşekkürü hak eden kutsal bir mesleği icra ediyorlar. Madenler işlenerek uç ürüne evrildikçe, hayatımızı kolaylaştıracak teknolojik ürünlere dönüştükçe ve üreten Türkiye hikayemizi ilmek ilmek dokudukça madencilerimize olan minnettarlığımız daha da artıyor. Madencilerimizin toprağın bağrına vurduğu her kazma, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' resmine vurulmuş fırça darbeleridir. Madencilerimiz de bu sanat eserini ortaya çıkaran müstesna sanatkarlarımız, gizli kahramanlarımız. Emek ve alın terleriyle hayatımızın her alanına büyük katkılar sunan tüm madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun. Sizlere minnettarız" dedi.


Dünya Madenciler Günü, Fatih Dönmez, Türkiye, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez'den 'Dünya Madenciler Günü' mesajı - Son Dakika Ekonomi


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