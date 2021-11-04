"Dün enerjiyi verimli kullanmalıyız diyen siz, bugün savunduğunuzun aksini söyleyen yine siz" - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kendisine "Enerji Bakanı açıkladı 'Kombiyi daha az yakın' dedi. Tam bir akıl tutulması" diyen CHP Genel Başkanı Yardımcısı Ahmet Akın'a, "Dün enerjiyi verimli kullanmalıyız diyen siz, bugün savunduğunuzun aksini söyleyen yine siz" yanıtını verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı bütçe konuşmasında "Evlerimizde özellikle 1 derecelik sıcaklık değişikliği, yani 23 yerine 22 derecede evinizi ısıtmanın aylık faturanıza etkisi yüzde 7 olur. Yazın da eğer klimayla soğutuyorsanız, 18 derecede soğutacağınıza 19 derecede soğutmuş olsanız yüzde 7 faturanıza katkı var. Bunu 7'den 70'e herkesin yapması gereken adeta bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın sosyal medya hesabından, " AK Parti'nin enerji politikasını Enerji Bakanı açıkladı, 'Kombiyi daha az yakın' dedi. Tam bir akıl tutulması. Vatandaşımız kombiyi zaten en düşük derecede yakıyor, battaniye altında ısınıyor. Daha neyi kıssın? Vatandaşımız daha ne yapsın?" ifadelerini kullanarak Bakan Dönmez'i hedef aldı. Bakan Dönmez ise Twitter hesabından söz konusu paylaşımı alıntılayarak, CHP'li Akın'ın ifadelerine şöyle cevap verdi:

"Ahmet Bey, bozuk saat gibi günde iki defa da olsa doğruyu gösterdiniz. Ama gel gör ki arşiv unutmuyor işte. Dün enerjiyi verimli kullanmalıyız diyen siz, bugün savunduğunuzun aksini söyleyen yine siz. Sahi hangisi sizsiniz? Enerjimizi verimli kullanıp, gerçeklere harcayalım."

(Mustafa Cenik/İHA)