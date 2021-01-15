Son dakika haber! Bakan Dönmez'den kamu spotu paylaşımı - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından kamu spotu içerikli bir video paylaşarak, "Enerjimizi verimli kullanmak her zaman aklımızda bulunsun" dedi.

Bakan Dönmez, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Aklında ise kazanan sen olursun" başlığıyla enerji tasarrufu içerikli bir kamu spotu paylaştı. Paylaşımda enerji verimli buzdolabı almanın yeterli olmadığı, onu verimli kullanmanın gerektiği vurgulandı. Paylaşımda klimaların ideal oranda çalıştırılıp enerjiyi boşa harcamamak ve yakın yerlere arabayla gidilmemesi gibi enerji tasarrufu yöntemlerine dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

(Mustafa Cenik/İHA)