Son dakika haber: Bakan Dönmez: "Dördüncü uygulama döneminde yapılacak yatırımlara ilaveten, planlı bakımlar için ilk kez ayrı bir bütçe kalemi oluşturuldu.
24.02.2021 13:21
Son dakika ekonomi haberine göre Bakan Dönmez: "Dördüncü uygulama döneminde yapılacak yatırımlara ilaveten, planlı bakımlar için ilk kez ayrı bir bütçe kalemi oluşturuldu.
Bakan Dönmez: "Dördüncü uygulama döneminde yapılacak yatırımlara ilaveten, planlı bakımlar için ilk kez ayrı bir bütçe kalemi oluşturuldu. Planlı bakımlar için 10,5 milyar TL'lik bir bütçe ayırdık." - ANKARA
Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber: Bakan Dönmez: 'Dördüncü uygulama döneminde yapılacak yatırımlara ilaveten, planlı bakımlar için ilk kez ayrı bir bütçe kalemi oluşturuldu. - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Fenerbahçe'nin sezon başında ilgilendiği teknik direktör Nenad Bjelica, Hırvatistan'da tarih yazıyor Ekvador'da hapishanelerde çıkan isyanda ölü sayısı 75'e yükseldi! Görüntüler dünyanın kanını dondurdu Trafik kazası geçiren ABD'li ünlü golfçü Tiger Woods'un sağlık durumu iyiye gidiyor Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samurunu yoldan geçen vatandaş kurtardı Cem Yılmaz'ın kız kardeşiyle evli olan Tolga Çevik, olaylı kız isteme töreniyle kırdı geçirdi Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil Hükümete yakın yazardan bomba iddia: Erdoğan AK Parti'den koparılmak isteniyor Şeker Teyze'nin acı sonu! "Hava alayım" diye evden çıktı, feci şekilde can verdi