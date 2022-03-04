Son dakika haber | Bakan Dönmez: Elektrik kesintileriyle ilgili gereken ne ise yapacağız (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Bakan Dönmez: Elektrik kesintileriyle ilgili gereken ne ise yapacağız (2)

04.03.2022 20:00
Son dakika haber | Bakan Dönmez: Elektrik kesintileriyle ilgili gereken ne ise yapacağız (2)

Son dakika haberi: AEDAŞ'TA 3 GÖREVDEN ALMAIsparta'yı 1 ay ara ile etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve buz yükü nedeniyle enerji hatlarında meydana gelen arızaların giderilmesi için sahada 7/24 devam eden çalışmaları takip eden Akdeniz Elektrik Dağıtım A.

AEDAŞ'TA 3 GÖREVDEN ALMA

Isparta'yı 1 ay ara ile etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve buz yükü nedeniyle enerji hatlarında meydana gelen arızaların giderilmesi için sahada 7/24 devam eden çalışmaları takip eden Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş (AEDAŞ) Yönetim Kurulu, üst düzey yönetimde değişikliğe gitti. AEDAŞ Genel Müdürü, Sistem İşletme Direktörü ve Isparta İl Müdürü görevlerinden alındı.AEDAŞ Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Isparta'da 620 saha personeli, 253 araç ve iş makinesi ve 52 jeneratör ile bölgenin her noktasının enerjilendirilmesi için var gücü ile çalışıldığına dikkat çekilerek, "Kar ve buz yükünün enerji nakil hatlarında yarattığı hasarın bir an önce giderilmesi, kentin enerji altyapısının güçlendirilmesi şirket olarak en büyük önceliğimiz. İklim koşullarının zorlayıcı etkisini de göz önünde bulundurarak bölgeye yönelik yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Isparta'da benzer sürecin bir daha yaşanmaması için tüm enerjimiz ile çalışmaya ve yatırımlarımızı artırarak güçlendirmeye devam edeceğiz" denildi.


YORUMLAR
500
AEDAŞ Genel Müdürü, Isparta İl Müdürü ve Sistem İşletme Direktörü görevden alındı AEDAŞ Genel Müdürü, Isparta İl Müdürü ve Sistem İşletme Direktörü görevden alındı Son dakika haber! Bakan Dönmez, Isparta'nın ilçelerinde incelemede bulundu Son dakika haber! Bakan Dönmez, Isparta'nın ilçelerinde incelemede bulundu

Isparta, Akdeniz, Enerji, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bakan Dönmez: Elektrik kesintileriyle ilgili gereken ne ise yapacağız (2) - Son Dakika


Son Dakika
19:56 Bugün ülkemizde koronavirüs sebebiyle 180 kişi hayatını kaybetti, 38 bin 283 yeni vaka tespit edildi
19:54 Kendisine şiddet uygulayan eşini öldüren Rümeysa Aydın beraat etti
19:46 Sevgilisi anlattı, o da kararını verdi! Dünyaca ünlü futbolcu İslamiyet'i seçti
18:39 Oryantal Didem ve Serengil Serengil arasında "kıyafet" diyaloğu canlı yayına damga vurdu: Öyle demeyelim şimdi
18:24 Chelsea'yi bir Türk satın alıyor: İmzalar için pazarlık aşamasındayız
18:17 Zelenski'nin Polonya'da olduğu iddiasına Ukrayna'dan jet hızıyla yalanlama geldi: Görevinin başında
18:14 Adlar yanlış yere yazılınca, gülümseten görüntüler ortaya çıktı! Azarlanan kişi ne olduğunu anlamadı bile
17:57 Bu gece de zam geliyor! Benzin 69, motorin ise 84 kuruş arttı
17:54 Rusya, yaptırımlara karşı yeni yöntem buldu! Çin planını devreye soktu
17:48 Putin duyurdu: Rusya-Ukrayna müzakere görüşmelerinin 3. turu hafta sonu olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 20:06:48. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Bakan Dönmez: Elektrik kesintileriyle ilgili gereken ne ise yapacağız (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement