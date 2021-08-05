Son dakika haber... Bakan Dönmez: "Gerek tesiste yerleşik sensörler vasıtasıyla, gerekse Çevre Bakanlığımızın mobil istasyonları vasıtasıyla standartlara aykırı bir...
05.08.2021 15:11
Son dakika haberler... Bakan Dönmez: "Gerek tesiste yerleşik sensörler vasıtasıyla, gerekse Çevre Bakanlığımızın mobil istasyonları vasıtasıyla standartlara aykırı bir emisyon tespiti yapılmadı"
Bakan Dönmez: "Gerek tesiste yerleşik sensörler vasıtasıyla, gerekse Çevre Bakanlığımızın mobil istasyonları vasıtasıyla standartlara aykırı bir emisyon tespiti yapılmadı"
Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber... Bakan Dönmez: 'Gerek tesiste yerleşik sensörler vasıtasıyla, gerekse Çevre Bakanlığımızın mobil istasyonları vasıtasıyla standartlara aykırı bir... - Son Dakika Ekonomi
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