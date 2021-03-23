Son dakika haber... Bakan Dönmez, Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Genel Kurul Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Dönmez, Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Genel Kurul Toplantısı'na katıldı
23.03.2021 18:30
Son dakika haber: Bakan Dönmez, Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Genel Kurul Toplantısı'na katıldı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Genel Kurul Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı.
Bakan Dönmez, Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Genel Kurul Toplantısı'na katıldı
ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Genel Kurul Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı.
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