Bakan Dönmez: "Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun" - Son Dakika

- Bakan Dönmez: "Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun"

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye kara sınırlarının içerisinde bulunan petrolden, günlük 6 bin 800 varil üretim yapılacağını duyurdu.

Bakan Fatih Dönmez, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Türkiye'de bulunan petrollerin Diyarbakır ve Kırklareli'nden çıkartılacağını duyurduğu paylaşımda, " Karadeniz'deki 405 milyar m3'lük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun. Akoba (Diyarbakır) 2 bin 800, Yenişehir (Diyarbakır) 3 bin, Misinli (Kırklareli) bin" ifadelerini kullandı.