Son dakika haber! Bakan Dönmez, Isparta'nın ilçelerinde incelemede bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber! Bakan Dönmez, Isparta'nın ilçelerinde incelemede bulundu

04.03.2022 18:42
Son dakika haber! Bakan Dönmez, Isparta'nın ilçelerinde incelemede bulundu

Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik kesintisinin yaşandığı Isparta'nın kırsalında vatandaşlarla buluştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik kesintisinin yaşandığı Isparta'nın kırsalında vatandaşlarla buluştu.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ile Yalvaç ilçesindeki Kumdanlı Köyü'ne giden Dönmez, vatandaşlarla bir araya geldi.

Dönmez, elektrik kesintilerinin neden kaynaklandığı ve yürütülen çalışmalar hakkında köy sakinlerini bilgilendirdi.

Bölgede çalışan işçilerle de bir araya gelen Dönmez, özverili çalışmalarından dolayı ekipleri tebrik etti.

Dönmez, ardından Şarkikarağaç ilçesindeki gençlik merkezinde mahalle ve köylerin muhtarlarıyla toplantı yaptı.

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Fatih Dönmez, Isparta, Enerji, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bakan Dönmez, Isparta'nın ilçelerinde incelemede bulundu - Son Dakika


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