Bakan Dönmez: İzmir'de tüm şebekemize doğalgaz verdik - Son Dakika

Bakan Dönmez: İzmir'de tüm şebekemize doğalgaz verdik
02.11.2020 11:24
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İzmir'de dün gece itibariyle tüm şebekemize doğalgaz verdik.
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, " İzmir'de dün gece itibariyle tüm şebekemize doğalgaz verdik. Önlemler doğrultusunda tüm İzmirli kardeşlerimize doğalgaz ulaşacak" dedi.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Dönmez, "İzmir'de dün gece itibariyle tüm şebekemize doğalgaz verdik. Hasarsız binalara kontrollü olarak gaz vermeye devam ediyoruz. Önlemler doğrultusunda tüm İzmirli kardeşlerimize doğalgaz ulaşacak" ifadesini kullandı.
ANKARA,
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