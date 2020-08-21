Son dakika haber: Bakan Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfine ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfine ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin ekonomik değerine ilişkin, "Bundan sonraki gaz ve petrol fiyatlarını bilmeden geleceğe dönük tahminde bulunmak zor. Dünyada küresel ölçekte gaz fiyatları petrole endeksli gerçekleşiyor.

Son dakika haber: Bakan Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfine ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin ekonomik değerine ilişkin, "Bundan sonraki gaz ve petrol fiyatlarını bilmeden geleceğe dönük tahminde bulunmak zor. Dünyada küresel ölçekte gaz fiyatları petrole endeksli gerçekleşiyor. Geriye dönük 3-5 yıllık perspektifle bakarsak bu miktardaki gazın ekonomik değerinin 65 milyar dolar olacağını söyleyebiliriz." dedi.

Dönmez, katıldığı bir televizyon programında, Karadeniz'de keşif yapılan bölgede sismik araştırma çalışmalarının yaklaşık 14 ay önce başladığını söyledi.

Çalışmalar kapsamında yerin binlerce metre altının röntgeninin çekildiğini dile getiren Dönmez, uzmanların değerlendirmeleri ışığında çalışmaların devam ettirilmesi sonucu başarının elde edildiğini belirtti.

Dönmez, bölgede deniz derinliğinin 2 bin 100 metre civarında olduğuna dikkati çekerek, "1500 metre civarında bir kazıdan sonra 2 tane gaz rezervuarı kestik. Bir tanesi yaklaşık 100 metre, diğeri 400 metre civarında. Gaz akışı gelmeye başladı buradan. Teknik ekip burada gazları test etti. Basınç okumaları yapıldı. Gaz keşfi olduğu kararına varmış olduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik ve teknik ekiple de kendisine konuyu detaylı sunumla anlattık. Aslında bugün 83 milyonla değil, bölgede yaşayan, yaşamayan herkesin merakla beklediği bu haberi paylaşmış olduk." diye konuştu.

Karadeniz'de 2004'ten bu yana yabancı şirketlerle ortaklıklar kurularak 6 derin deniz sondajının gerçekleştirildiğini belirten Dönmez, şöyle devam etti:

"Maalesef keşif yakalayamadık. Keşif yapılan saha ise daha önce sismik araştırması yapılmamış yeni bir sahaydı. 3-4 sene önce de Romanya'da, nispeten yakın bir sahada miktarı bugüne göre daha düşük bir keşif oldu. İlk etapta 2 bin kilometrekarelik bir sismik çalışma yaptık. İlk sondajı da potansiyeli en yüksek sahada yaptık. Tamamı 8 bin kilometrekare olan bir alan. Buralarda da sismik çalışmalara başlayacağız. Aşağıda kalan formasyon benzer nitelikte. İleride yeni keşif kuyuları da açacağız. Rakam biraz daha netleşecek ama beklentimiz bu rakamın yukarı yönlü revize edilmesi."

"Keşif, 7-8 yıllık tüketime karşılık geliyor"

Bakan Dönmez, Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketiminin 45-50 milyar metreküp olduğuna işaret ederek, "Bu keşif, hiçbir yerden kaynak almamış olsak ülkemizin yaklaşık 7-8 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek ancak tabii keşifler devam edecek, belki bu rakam daha da artacak." ifadesini kullandı.

İlk gazın kıyıya ulaştırılması için 2023 yılının hedeflendiğini söyleyen Dönmez, sahadan gerçekleştirilecek üretim için planlama yapılacağını dile getirdi.

Dönmez, bu tip sahalarda ilk üretimin görece düşük olabileceğini ancak bu aşamaların hepsinin planlanarak sektör ve kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Bakan Dönmez, rezervin ekonomik değerine ilişkin, "Bundan sonraki gaz ve petrol fiyatlarını bilmeden geleceğe dönük tahminde bulunmak zor. Dünyada küresel ölçekte gaz fiyatları petrole endeksli gerçekleşiyor. Geriye dönük 3-5 yıllık perspektifle bakarsak bu miktardaki gazın ekonomik değerinin 65 milyar dolar olacağını söyleyebiliriz." dedi.

Türkiye Petrolleri'nin (TP) son yıllarda ciddi birikim ve tecrübe kazandığını vurgulayan Dönmez, şunları ifade etti:

"Bundan sonra sondaj ve sismik çalışmaları kendi imkanlarımızla yapacağız. Kıyıya boru hattı çekimi bir defa yapılacak bir iş. Muhtemelen ihale etmek suretiyle uluslararası ölçekte yapılacak. Onun dışında işletme tamamen TP üzerinden olacak. Kıyıya geldikten sonra da sisteme bağlamak suretiyle yerli, milli imkanlarla ve kendi personelimizle bu gazı işletip evinize kadar getireceğiz. Biz doğal gaz ve petrole yıllık 40 milyar dolar seviyesinde ödeme yapıyoruz. Bunları da azaltacağız ve cari açığa pozitif katkısı olacak."

Doğu Akdeniz'deki arama çalışmaları

Doğu Akdeniz'deki çalışmalara da değinen Bakan Dönmez, dünya örneklerinin Türkiye'nin tezlerini destekler nitelikte olduğunu söyledi.

Dönmez, bölgede "Türkiye'yi oyunun dışında tutalım" anlayışı olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Buradan geri adım atmadık, son derece haklıyız. Türkiye eski Türkiye değil. Sahada kazanıp masada kaybeden bir ülke değil. Diyaloğa da açığız. Bunu da defaatle söyledik. Son dönemde AB girişimiyle Yunanistan ile aramızda bir diyalog başlamıştı ama aradan birkaç hafta geçmeden Yunanistan gitti Mısır ile bu anlaşmayı yaptı. Yunanistan bugüne kadar da masaya gelmekten çekinmiş, kazanımlarını da sahada değil masada kazanmış bir ülkedir. Haklı görünmeye çalışıyor. Artık Türkiye'de buna 'evet' diyecek yönetim de lider de yok. Evet diyaloğa açığız ama kendi yetki alanımızı da kimseyle paylaşmaya razı değiliz."

Fatih Dönmez, Karadeniz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 22:17

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Bakan Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfine ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Fatih sondaj gemisinin flamasındaki sembol merak konusu oldu Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin notunu teyit etti, görünümünü "Negatif"e çekti Son Dakika: Inter'i 3-2 mağlup eden Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde 6. kez mutlu sona ulaştı Merih Demiral, takım arkadaşlarından önce yeni sezon çalışmalarına başladı Yukatel Denizlispor, Hugo Rodallega ile 1 yıllık sözleşme yeniledi Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi Barcelona, eski oyuncusu Henrik Larsson'u teknik ekibe dahil etti İngiliz Financial Times, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Çok büyük sonuçları olabilir Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz Yavru köpeği ezen minibüs şoförü ifade vermeye giderken çark etti: Ölmesine ben de üzüldüm Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra "Kaç sene yetiyor? sorusunu sordu         
17:29
Tatil cenneti Marmaris'in sokaklarını aç kalan domuz sürüleri işgal etti Tatil cenneti Marmaris'in sokaklarını aç kalan domuz sürüleri işgal etti         
16:29
Piknik tüpünün patladığı iş yerinde dükkan sahibinin parmakları koptu Piknik tüpünün patladığı iş yerinde dükkan sahibinin parmakları koptu         
16:04
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti         
15:48
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu         
15:16
Balkonda çamaşır toplayan kadın, park halindeki aracın üzerine düştü Balkonda çamaşır toplayan kadın, park halindeki aracın üzerine düştü         
14:35
Pres makinesine başını sokarak intihar etti Pres makinesine başını sokarak intihar etti         
14:31
Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu         
14:28
Çin'de çöken yol 21 aracı yuttu! Dehşet anları kamerada Çin'de çöken yol 21 aracı yuttu! Dehşet anları kamerada         
12:53
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi         
12:52
Bomba iddia: Eski MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca, komşusuyla küfürleşip karakolluk oldu Bomba iddia: Eski MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca, komşusuyla küfürleşip karakolluk oldu         
11:58
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı         
11:37
İstanbul'da panik anları! Hastanenin acil servis tavanı çöktü: 3 yaralı İstanbul'da panik anları! Hastanenin acil servis tavanı çöktü: 3 yaralı         
11:18
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı         
11:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı         
10:41
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı         
10:41
Bu nasıl hırsız? Sadaka kutusunu çalarken marketteki çocuklara harçlık verdi Bu nasıl hırsız? Sadaka kutusunu çalarken marketteki çocuklara harçlık verdi         
10:39
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu         
10:15
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü         
10:12
Polis, kendini asmak isteyen alkollü adamı ipten aldı Polis, kendini asmak isteyen alkollü adamı ipten aldı         
09:55
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi         
09:54
Anlaşmayı Fahrettin Koca imzalamıştı! Dünya Sağlık Örgütü resmen İstanbul'da Anlaşmayı Fahrettin Koca imzalamıştı! Dünya Sağlık Örgütü resmen İstanbul'da         
09:41
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları         
09:22
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı         
09:14
Emre Belözoğlu, Jose Sosa transferinde Ali Koç'u ikna etti Emre Belözoğlu, Jose Sosa transferinde Ali Koç'u ikna etti         
08:31
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü         
08:23
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı         
08:15
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı         
08:13
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi         
04:54
ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı         
03:29
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı         
17:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2020 04:45:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Bakan Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfine ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei