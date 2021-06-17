Üye Girişi
Son dakika haber... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Sinop'ta halka hitap etti Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Sinop'ta halka hitap etti Açıklaması

17.06.2021 15:10
Son dakika haber... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Sinop'ta halka hitap etti Açıklaması, System.String[]

Son dakika haber: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Maden de bizim doğa da bizim. Doğaya, insana, çevreye saygılı olmak kaydıyla yerin altındaki bu ekonomik varlıkları yerin üstüne çıkartacağız." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Maden de bizim doğa da bizim. Doğaya, insana, çevreye saygılı olmak kaydıyla yerin altındaki bu ekonomik varlıkları yerin üstüne çıkartacağız." dedi.

Sinop temasları kapsamında Boyabat Belediye Başkanlığını ziyaret eden Bakan Dönmez, Belediye önünde vatandaşlara hitap etti.

Dönmez, gittikleri bazı yerlerde "madenciliği istemiyoruz" denildiğini ve protestolarla karşılaştıklarına işaret ederek şunları dile getirdi:

"Maalesef burada da bazı marjinal gruplar, bazı muhalif grupların da bu işe öncülük ettiğinin farkındayız. Madenciliğin geliştiği bir şehirde, muhalefet milletvekilleri bile 'Madencilik gelişsin, istihdam artsın' talebi ile gelirken aynı partinin bir başka ilinde o milletvekili, 'Biz burada madencilik istemiyoruz' diye karşı duruşların sözcülüğünü yapıyor. Maden de bizim doğa da bizim. Doğaya, insana, çevreye saygılı olmak kaydıyla yerin altındaki bu ekonomik varlıkları yerin üstüne çıkartacağız. Madeni sadece taş topraktan ibaret görmeyin her şey de madencilik sektörünün faaliyetlerinin bir sonucu. Türkiye hamdolsun bu konudaki üretimini artırarak devam ediyor. Birtakım karşı duruşlar olsa da biz doğru bildiğimiz yoldan sapmayacağız. Her yıl ortalama 4 ile 5 milyar dolar arasında madencilik ürünü ihracatımız var. Buna karşılık bunun iki katı da ithalatımız var."

Doğal gazı vatandaşlara ulaştırdıklarını ancak bugüne kadar doğal gazı ülkenin kendi kaynaklarından yeteri kadar üretemediklerini belirten Dönmez, çaba, araştırma ve aramalara rağmen toplam doğal gaz talebinin yüzde 1 ila 2'sini karşılayabildiklerine dikkati çekti.

Doğal gaz açığını kapatmak için ithalat yaptıklarını vurgulayan Dönmez, "Ama hamdolsun, Rabbim nasip etti. Fazla uzakta değil, siz Karadeniz evlatlarısınız, Sinop'a doğru da geliyoruz. Birkaç hafta önce Zonguldak Filyos'ta yaklaşık 130 milyar metreküplük ilave keşifle birlikte 540 milyar metreküplük doğal gazın keşfini yaptık. Bunu inşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında sisteme entegre edeceğiz yani karaya çıkartacağız, denizin altından, suyun altından boruları çekeceğiz. Sonra da sizin kullanımınıza sunmuş olacağız. İnşallah, o zaman kendi gazınızın keyfiyle belki çok daha mutlu olacaksınız." diye konuştu.

Güçlü Türkiye olabilmek için başta enerji olmak üzere ülkenin bağımsızlığını güçlendirecek hamlelere, projelere ihtiyaç olduğunu söyleyen Bakan Dönmez, "Her yıl ortalama 40 milyar dolar civarında enerji ürünleri ithalatı yapıyor bu ülke. İnşallah onu da azaltacağız. Ekonomik olarak da çok daha güçlü ülke haline geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Dönmez doğal gaza kavuşan aile ile çay içti

Bakan Dönmez, konuşmasının ardından Cami Kebir Mahallesi'nde doğal gaza kavuşan Bayram ve Zeliha Daldal çiftinin evini ziyaret etti.

Ailenin çardağında ikramları kabul eden Dönmez ve beraberindekiler, doğal gaz kullanılarak demlenen çayı yudumladı.

Bayram Daldal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Dönmez'e teşekkür etti.

Odun ve kömürden kurtulduklarını söyleyen Daldal, "Kömürün pisliği, eve çıkarması, indirmesi zordu. Şimdi düğmeye basıyorsun, gaz yanıyor. Tüp bitti derdi yok. Bakanımızın geleceğinden haberimiz yoktu. Hazırlıksızdık. Doğal gazla ilk çayı içtik. Çok da memnun oldu. Allah razı olsun. Buraları da beğendi. Çok güzel oldu." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Sinop'ta halka hitap etti Açıklaması
Son dakika haber... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Sinop'ta halka hitap etti Açıklaması
Son dakika haber... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Sinop'ta halka hitap etti Açıklaması
Son dakika haber... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Sinop'ta halka hitap etti Açıklaması
Son dakika haber... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Sinop'ta halka hitap etti Açıklaması
Son dakika haber... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Sinop'ta halka hitap etti Açıklaması
Son dakika haber... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Sinop'ta halka hitap etti Açıklaması
Son dakika haber... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Sinop'ta halka hitap etti Açıklaması
Son dakika haber... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Sinop'ta halka hitap etti Açıklaması
Son dakika haber... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Sinop'ta halka hitap etti Açıklaması

Fatih Dönmez, Zonguldak, Doğalgaz, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Sinop'ta halka hitap etti Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Randevusuz aşı yapılıyor! Kuyumcukent AVM'de yerinde aşı uygulaması başladı 14:59 Randevusuz aşı yapılıyor! Kuyumcukent AVM'de yerinde aşı uygulaması başladı Real Madrid'in efsane kaptanı Ramos, veda konuşması sırasında ağladı 14:52 Real Madrid'in efsane kaptanı Ramos, veda konuşması sırasında ağladı Alzheimer ilacı ilk defa insan üzerinde denendi! Yan etkilerinden biri beyin kanaması olduğu için onaylanmıyordu 14:30 Alzheimer ilacı ilk defa insan üzerinde denendi! Yan etkilerinden biri beyin kanaması olduğu için onaylanmıyordu
Eda ve Serkan'ın öpüşme sahnesi diziye damga vurdu 14:26 Eda ve Serkan'ın öpüşme sahnesi diziye damga vurdu Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti 14:20 Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti Kayseri'de çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç veren anne yakalandı 13:57 Kayseri'de çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç veren anne yakalandı
Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil 13:33 Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil İl binası açılışına giden Muharrem İnce, vatandaştan korkup geri çekildi 12:29 İl binası açılışına giden Muharrem İnce, vatandaştan korkup geri çekildi

Son Dakika Haberleri
14:55 Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi
14:52 Real Madrid'in efsane kaptanı Ramos, veda konuşması sırasında ağladı
14:45 Seda Sayan geri adım attı! Önce "Evindeki hizmetçiye tecavüz etti" dedi, sonra ''Yanlış açıklama oldu'' dedi
14:26 Eda ve Serkan'ın öpüşme sahnesi diziye damga vurdu
14:21 Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı
14:20 Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti
14:15 43 yaşında Parma'ya imza atan Buffon, 'Superman' videosuyla tanıtıldı
14:01 Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den "10 bin dolar alan siyasetçi" gündemiyle ilgili açıklama: Yargının görevi iddiaların üstüne gitmektir
13:53 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: HDP İzmir il binası saldırısını kınıyorum
13:48 Rasim Ozan Kütahyalı'dan TFF'ye ilginç öneri: Bu ruhsuz takımı son maçta Fatih Terim yönetsin
Marco Silva'nın Fenerbahçe'nin yeni hocası olacağı haberlerine taraftarlar ateş püskürdü Marco Silva'nın Fenerbahçe'nin yeni hocası olacağı haberlerine taraftarlar ateş püskürdü         
15:08
Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi         
14:56
Seda Sayan geri adım attı! Önce Seda Sayan geri adım attı! Önce "Evindeki hizmetçiye tecavüz etti" dedi, sonra ''Yanlış açıklama oldu'' dedi         
14:46
Malatya'da İBB Başkanı İmamoğlu'na yoğun ilgi! Karşılama töreni mitinge dönüştü Malatya'da İBB Başkanı İmamoğlu'na yoğun ilgi! Karşılama töreni mitinge dönüştü         
14:29
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı         
14:22
Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den "10 bin dolar alan siyasetçi" gündemiyle ilgili açıklama: Yargının görevi iddiaların üstüne gitmektir         
14:02
EGM'den intihar eden polislere ilişkin açıklama geldi: Geçmiş yıllara oranla intihar oranlarında artış var EGM'den intihar eden polislere ilişkin açıklama geldi: Geçmiş yıllara oranla intihar oranlarında artış var         
13:44
Cinayet itirafında bulunan kadın Esra Erol'da yeni bir bomba patlattı: Eşimden boşanınca kayınpederim benimle evlenmek istedi Cinayet itirafında bulunan kadın Esra Erol'da yeni bir bomba patlattı: Eşimden boşanınca kayınpederim benimle evlenmek istedi         
12:30
HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri bir kişiyi gözaltına aldı HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri bir kişiyi gözaltına aldı         
12:03
Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış         
11:27
Görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor! Ağaçta oluşan desen koruma altına alındı Görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor! Ağaçta oluşan desen koruma altına alındı         
11:23
Banu Alkan'ın gençlik yıllarında çekilen bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı Banu Alkan'ın gençlik yıllarında çekilen bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
11:00
Sahte mehdi tutuklandı! İran'ı elindeki kılıçla birbirine kattı Sahte mehdi tutuklandı! İran'ı elindeki kılıçla birbirine kattı         
10:46
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti         
21:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 15:26:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Sinop'ta halka hitap etti Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement