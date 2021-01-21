Son dakika haber: Bakan Dönmez: "TANAP'tan bugüne kadar yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti" - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Azerbaycan Eğitim Programı'na video konferans yöntemiyle katılması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yöntemiyle katıldığı Azerbaycan Eğitim Programı açılışında konuştu.

Bakan Dönmez: "TANAP'tan, 2020'de 4,9 milyar metreküp olmak üzere, bugüne kadar yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti" dedi.