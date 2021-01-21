Son dakika haber: Bakan Dönmez: "TANAP'tan bugüne kadar yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti" - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Dönmez: "TANAP'tan bugüne kadar yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti"
21.01.2021 14:51
Gelen son dakika haberlerine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Azerbaycan Eğitim Programı'na video konferans yöntemiyle katılması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Azerbaycan Eğitim Programı'na video konferans yöntemiyle katılması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yöntemiyle katıldığı Azerbaycan Eğitim Programı açılışında konuştu.
Bakan Dönmez: "TANAP'tan, 2020'de 4,9 milyar metreküp olmak üzere, bugüne kadar yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti" dedi.
Son Dakika Joe Biden'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dosyası kabarık! İşte yaşadığı sorunlar ve gerilimler Akıllı telefon devleri Oppo ve Tecno Türkiye'de üretime başlamak için gün sayıyor Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor 10 dakikada bir aynı ATM'den para çeken kart dolandırıcıları kıskıvrak yakalandı Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler