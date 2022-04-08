Son dakika haber... Bakan Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugün de yaklaşık 6 aylık bir hazırlığın ardından Yavuz Sondaj Gemimizi Karadeniz'deki ilk görevine uğurlayarak sahadaki faaliyetlerimize önemli bir ivme daha kazandırmış olacağız." dedi.

Bakan Dönmez, Filyos Limanı'nda Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Töreni'nde yaptığı konuşmada, 3 yıl önce Yavuz Sondaj Gemisi'ni ilk derin deniz sondajına uğurlamak için yine bir arada olduklarını hatırlattı.

Aradan geçen 3 yılda ortaya koydukları emeklerin, gayretin, alın terinin sonucunda güzel neticeler aldıklarını belirten Dönmez, "Milletimize müjdeler vermenin haklı gururunu yaşadık. Türkiye'nin kaderini değiştirecek 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfimizle Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için önemli bir adım attık. Bu işler elbette bugünden yarına olan şeyler değil. Bu başarılar hem masada hem de sahada yapılan uzun süreli, dikkatli ve detaylı bir planlama, strateji ve aksiyon planının ürünüdür. Bu işler elbette bir kişiyle de olmuyor. Arkasında 7/24, yoğun bir şekilde çalışan bir ekip var. Sonuçta bu başarılar; hepimizin, 84 milyon vatandaşımızın, bütün Türkiye'nin. Bu müjdeler bizimle birlikte gelecek nesillerin." diye konuştu.

Dönmez, Filyos'u her ziyaretinde burada bu işe kendini adamış büyük bir azimle çalışan bir ekip olduğunu gördüğünü dile getirerek, onların yazdığı hikayenin, 2023'ü, 2053'ü, 2071'i kurgulayan Türkiye'nin başarı anahtarlarından biri olacağını vurguladı.

Bu yola bir amaç için çıktıklarına işaret eden Dönmez, "Bu yolda bir sürü engelle karşılaştık. Hiçbirine aldırmadık çünkü şunu biliyorduk ki biz Fatih'le, Yavuz'la, Kanuni'yle, Barbaros'la, Oruç Reis'le Türkiye'nin yarınlarına dümen kırmıştık. Bu yoldan geri dönmemeye kararlıydık çünkü rotamız istikrar, pusulamız gelecek, istikametimiz 'Büyük ve Güçlü Türkiye'. Yapabileceğimizi biliyorduk çünkü kendimizi, gücümüzü, arkamızdaki desteği iyi tanıyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle ve 84 milyon vatandaşımızın maddi, manevi desteğiyle bütün zorlukları aşacağımıza inanıyorduk. Bu uğurda yılmadan mücadele eden, büyük bir özveriyle bütün varlığını ortaya koyan bütün ekibe yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Bütün gayretimiz Karadeniz gazının ilk fazını 2023'te milletimizin hizmetine sunmak"

Bakan Dönmez, ilk günden bu yana hep "Varsa mutlaka bulacağız." dediklerini aktararak, "Hamd olsun Cenabıhak yüzümüzü kara çıkarmadı. Filyos'ta hummalı bir çalışma sürüyor uzun zamandır. Bütün gayretimiz Karadeniz gazının ilk fazını Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te milletimizin hizmetine sunmak." dedi.

Dönmez, bugüne kadar Karadeniz'de 8 kuyunun sondajını tamamladıklarını, bir kuyuda da arama sondajının devam ettiğini, Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularında alt tamamlama operasyonlarını ve farklı seviyelerde yapılması planlanan test çalışmalarını tamamladıklarını, deniz tabanı etüt çalışmalarını bitirdiklerini anlattı.

Karadeniz'in derinliklerindeki gazı gün ışığına çıkarmak için gemilerde yoğun mesai harcandığına dikkati çeken Dönmez, şöyle devam etti:

"Bugün de yaklaşık 6 aylık bir hazırlığın ardından Yavuz Sondaj Gemimizi Karadeniz'deki ilk görevine uğurlayarak sahadaki faaliyetlerimize önemli bir ivme daha kazandırmış olacağız. Yavuz Gemimiz daha önce Akdeniz'de çalışmalarını yapıyordu. Yavuz'un 10 yıllık özel periyodik sörvey çalışmaları kapsamında; marin, sondaj ve kuyu kontrol sistem ve donanımlarının inspekte, bakım, test, yenileme ve yükseltme çalışmaları tamamlandı. Sakarya Gaz Sahası'ndaki üst tamamlama faaliyetlerini yürütmek için gerekli sistem ve ekipmanlar yüklendi. Şimdi artık sefer zamanı. Yavuz'u birazdan üst tamamlama operasyonlarını, yani Karadeniz gazını milletimizle buluşturmada önemli bir aşama olan kuyu başı vanasını deniz tabanına indirmesi için Türkali-2 kuyusuna uğurlayacağız.

Fatih ve Kanuni sondaj gemilerimiz de Karadeniz'de faaliyetlerini sürdürüyor. Fatih, Gökçebey-1 kuyusunda sondajına devam ediyor. Kanuni Sondaj Gemimizi de dün itibarıyla alt tamamlama operasyonları için Türkali-5 lokasyonuna gönderdik. Yavuz'un da göreve başlamasıyla 3 gemimizle aynı anda Karadeniz'deki operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için Filyos'ta insanüstü bir çalışma sürüyor."

Dönmez, bugün dünyanın en büyük inşaat projelerinden birinin burada yürütüldüğünü dile getirerek, "Deniz tabanı üretim sistemleri, deniz tabanı iletimi ile MEG boru hatları, kordon hattı, akış hatları ve kara üretim tesisi işlerini kapsayan mühendislik, tedarik, inşaat ve montaj sözleşmemizin büyük kısmı tamamlandı. Kıta yamacı ve deniz tabanı mobilizasyon işlerine başladık. Teslimat süresi uzun sürecek ekipmanların siparişini verdik. Peyderpey tamamlandıkça alana intikal ediyor. Geçtiğimiz aylarda deniz tabanına sereceğimiz ilk boruların teslimatı gerçekleştirildi. Temmuz ayına kadar boruların tamamı Filyos'a gelmiş olacak inşallah." şeklinde konuştu.

Yavuz'un görevinin, kuyu başı ekipmanı başta olmak üzere deniz tabanına indirilecek kontrol ekipmanlarını ve sistemlerini yerleştirmek olacağını aktaran Dönmez, "Kuyubaşı vanası yaklaşık 65 ton ağırlığında, yaklaşık 6 metre genişliğinde ve 5 metre uzunluğunda bir büyüklüğe sahip. Kuyubaşı içinde bulunan akış ölçer, sensör, dedektör ve çeşitli vana takımlarıyla üretilecek gazı kuyubaşından üretim-dağıtım haznesine iletecek. Teknolojik ve sofistike bir işlem olan kuyubaşı vanasının yerleştirilmesini uzaktan kumanda edilen sualtı robotlarla gerçekleştireceğiz." dedi.

Dönmez, Yavuz'un Türkali-2'nin ardından diğer kuyulara geçerek oradaki üst tamamlama faaliyetlerinde de görev alacağını, üst tamamlama faaliyetlerinin ardından boru hattını açtıkları kuyulara bağlayacaklarını belirtti.

Buradaki en önemli faaliyetlerden birinin üretim tesisi olduğuna değinen Dönmez, Karadeniz gazını ulusal şebekeye buradan bağlayacaklarını, orada da tesisin üst yapı çalışmalarına başladıklarını ve hızla ilerlediklerini kaydetti.

"Enerjinin en büyük projelerinden birisi Filyos'ta yükseliyor"

Dönmez, burada yoğun tempoda çalışan bir ekibin olduğunu belirterek, "Enerjinin en büyük projelerinden birisi burada Filyos'ta yükseliyor. Buraya konulan her bir tuğlayla temele atılan her bir harçla Türkiye'nin enerji bağımsızlığı da günden güne yükseliyor." dedi.

Son günlerde meydana gelen konjoktürel gelişmelerin "daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir" mottosuyla yürüttükleri faaliyetlerin Türkiye'nin geleceği adına ne denli önemli olduğunu bir kere daha ortaya koyduğunu vurgulayan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece Karadeniz'de değil, Doğu Akdeniz'de de doğal gazla ilgili önemli gelişmeler olacak önümüzdeki günlerde. 3 yıl önce Yavuz'u uğurlarken bölgedeki projeler için kilit ülkenin Türkiye olduğunu söylemiştik. Türkiye'nin her zaman iş birliğine açık olduğunu, bölgenin refahı ve huzuru için elini taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmeyeceğini belirtmiştik. Her zaman görüşmeye, diyaloğa, konuşmaya açık olduğumuzu ifade etmiştik. Bugün geldiğimiz nokta yürüttüğümüz politikaların ne denli doğru, ayakları yere basan ve uzun vadeli olduğunu bir kere daha gösterdi. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz uluslararası projeler bizim referansımız. Bu projeler Türkiye'nin güvenilir, stabil ve stratejik bir partner olduğunu bir kez daha ispat etti."

Dönmez, her zaman yapıcı bir tavırla bütün tarafların hak ve menfaatlerini gözeten bir anlayışla hareket ettiklerini, bundan sonra da bu şekilde hareket etmeye devam edeceklerinin altını çizerek, "Bu çerçevede haklarımıza karşılıklı saygıyla Doğu Akdeniz'i de enerji arz güvenliğinin yeni rotası haline getirebiliriz. Doğal gaz kaynak çeşitliliğinin artması ve arz güvenliğinin sağlanması için kaynak ülke ve güzergah seçeneklerinin artmasından yanayız. Bu durum hem bizim hem de Avrupa'nın arz güvenliği için de önem taşıyor. İş birliği içerisinde, uluslararası hukuka uygun, karşılıklı saygı temelinde istikrarı, barışı ve huzuru destekleyen her projede biz yer alırız." değerlendirmesinde bulundu.

Süreçte emeği geçen herkese teşekkür eden Dönmez, "Yavuz Sondaj Gemimizde görev yapacak bütün personelimize muvaffakiyetler diliyorum. Yolunuz açık, rüzgarınız kolayınıza olsun. Allah'a emanet olun." dedi.

Bakan Dönmez, daha sonra kuyubaşı vanaları ile gaz borularının deniz tabanına yerleştirilmesinde görev alacak gemide incelemede bulundu.