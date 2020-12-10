Son dakika haber... Bakan Dönmez: "Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG banttan inmeden şarj altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız." - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Dönmez: "Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG banttan inmeden şarj altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız."
10.12.2020 23:09
Son dakika habere göre Bakan Dönmez: "Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG banttan inmeden şarj altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız."
Bakan Dönmez: "Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG banttan inmeden şarj altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız."
Bakan, TOGG, Politika, Son Dakika
- Kaynak: AA
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