Üye Girişi
Son dakika haber: Bakan Elvan, Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Elvan, Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi

14.07.2021 08:49
Son dakika haber: Bakan Elvan, Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi, System.String[]

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıya Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileri katıldı. Toplantıda, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Elvan, katılımcılara Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattı. Geçen yıl Türkiye ekonomisinin yüzde 1,8 büyüdüğünü anımsatan Elvan, bu yılki büyümeye ilişkin öncü göstergelerin çok olumlu geldiğini, Türkiye ekonomisinin yıl sonunda yüzde 7 civarında bir büyüme gösterebileceğini kaydetti.

Emtia fiyatlarındaki artışa rağmen cari işlemler tarafında umut verici gelişmeler olduğuna da işaret eden Elvan, güçlü ihracat performansı, azalan altın ithalatı ve turizm gelirlerindeki ılımlı toparlanmanın bu olumlu görünümün ana itici unsuru olduğunu belirtti. Bakan Elvan, ekonomi politikalarının yönünün sağlam olduğunu ve Türkiye'nin ortodoks ekonomi politikasında herhangi bir değişiklik olmayacağını vurguladı. Maliye politikaları ile para politikalarının el ele yürüyeceğine işaret eden Elvan, mali disiplinin son 19 yılda Türkiye ekonomisinin en önemli kazanımlarından biri olduğunu ve bunu sürdüreceklerini ifade etti.

Mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomi reformları kapsamında kırılganlıkları azaltma, verimliliği ve rekabeti artırmaya yönelik ekonomik eylemler dizisi tasarladıklarını belirten Elvan, tüm bu eylemlerin güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümenin sağlanmasında önemli bir rol oynayacağını ifade etti. Yatırımları teşvik etmek için atacakları adımlar hakkında da bilgi veren Elvan, Yatırım Teşvik Sistemini sadeleştirip yeniden düzenleyeceklerini söyledi. Elvan, "Öngörülebilirliği artırmak ve bürokrasiyi azaltmak için Yatırım Uyuşmazlığı Kurumu'nu kuracağız. Proje bazlı teşvikler için nakit teşvik uygulamalarını başlatacağız. Yeni yatırımlar için diğer vergi ödemelerinden belirli bir oranda yatırım katkı payı düşülmesine izin vereceğiz. Küresel değer zincirlerinin ilave entegrasyonu için ürün bazlı destek programları uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan, konuşmasının ardından, programa katılan Alman şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin Türkiye ekonomisine ve Türkiye'de yatırım imkanlarına ilişkin sorularını yanıtladı. - ANKARA

Son dakika haber: Bakan Elvan, Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi
Son dakika haber: Bakan Elvan, Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi
Son dakika haber: Bakan Elvan, Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi
Son dakika haber: Bakan Elvan, Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi

Maliye Bakanı, Türkiye, Maliye, Alman, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Bakan Elvan, Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

TRT yönetimine giren Hilal Kaplan, sosyal medyada gündem oldu 08:53 TRT yönetimine giren Hilal Kaplan, sosyal medyada gündem oldu Resmi Gazetede yayımlandı: TRT Genel Müdürlüğüne Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Albayrak atandı 08:26 Resmi Gazetede yayımlandı: TRT Genel Müdürlüğüne Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Albayrak atandı Evden kötü koku şikayeti geliyordu! Bir haftadır haber alınamayan şahsın cansız bedeni bulundu 08:17 Evden kötü koku şikayeti geliyordu! Bir haftadır haber alınamayan şahsın cansız bedeni bulundu
Joe Biden aday gösterdi! Eski Arizona senatörü Jeff Flake Türkiye Büyükelçisi olabilir 08:13 Joe Biden aday gösterdi! Eski Arizona senatörü Jeff Flake Türkiye Büyükelçisi olabilir Siyasi partilere kötü haber! Z kuşağının yüzde 30'u hiçbirine oy vermedi 08:04 Siyasi partilere kötü haber! Z kuşağının yüzde 30'u hiçbirine oy vermedi İspanya, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ses kaydını konuşuyor! Efsane futbolculara demediğini bırakmadı 00:53 İspanya, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ses kaydını konuşuyor! Efsane futbolculara demediğini bırakmadı
Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı 00:07 Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı 23:21 Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı

Son Dakika Haberleri
09:07 Muğla Marmaris'te HDP ilçesi binasına saldırı! Şüpheli gözaltına alındı
08:52 TRT yönetimine giren Hilal Kaplan, sosyal medyada gündem oldu
08:26 Resmi Gazetede yayımlandı: TRT Genel Müdürlüğüne Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Albayrak atandı
08:16 Evden kötü koku şikayeti geliyordu! Bir haftadır haber alınamayan şahsın cansız bedeni bulundu
08:13 Joe Biden aday gösterdi! Eski Arizona senatörü Jeff Flake Türkiye Büyükelçisi olabilir
08:07 Meteoroloji'den uyarı! İstanbul dahil 10 il için kuvvetli yağış uyarısı
08:04 Siyasi partilere kötü haber! Z kuşağının yüzde 30'u hiçbirine oy vermedi
07:59 Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı
18:58 Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
18:16 Yıldız golcü Diego Costa adım adım Beşiktaş'a! 2 yıllık sözleşmeye imza atması an meselesi
Muğla Marmaris'te HDP ilçesi binasına saldırı! Şüpheli gözaltına alındı Muğla Marmaris'te HDP ilçesi binasına saldırı! Şüpheli gözaltına alındı         
09:07
Ağrı'da konser veren Mustafa Ceceli, Kürtçe şarkılar okudu Ağrı'da konser veren Mustafa Ceceli, Kürtçe şarkılar okudu         
08:30
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, ayakları için açılan Instagram hesabına tepki gösterdi: Siz delirmişsiniz Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, ayakları için açılan Instagram hesabına tepki gösterdi: Siz delirmişsiniz         
08:20
Nebahat Çehre'den Aydemir Akbaş'ın Nebahat Çehre'den Aydemir Akbaş'ın "Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenmek isterdim" sözlerine cevap         
08:14
Meteoroloji'den uyarı! İstanbul dahil 10 il için kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den uyarı! İstanbul dahil 10 il için kuvvetli yağış uyarısı         
08:07
Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı         
07:59
Mavi dekolteli bikinisiyle poz veren Ece Erken, aldığı kilolara dert yandı Mavi dekolteli bikinisiyle poz veren Ece Erken, aldığı kilolara dert yandı         
00:51
Ünlü şarkıcı Zara, göğüs dekoltesini gül emojisiyle sansürledi Ünlü şarkıcı Zara, göğüs dekoltesini gül emojisiyle sansürledi         
23:36
Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü         
21:55
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz         
21:27
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yosun bağlamış insan iskeleti buldu Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yosun bağlamış insan iskeleti buldu         
21:03
Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu         
20:09
Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi         
20:02
Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu         
20:00
8 yaşındaki çocuk, havuzda herkesin gözü önünde boğuldu 8 yaşındaki çocuk, havuzda herkesin gözü önünde boğuldu         
18:59
Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu         
17:46
Manisa Futbol Kulübü'nü heyecanlandıran transfer! Fransız devi PSG, 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etti Manisa Futbol Kulübü'nü heyecanlandıran transfer! Fransız devi PSG, 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etti         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 09:14:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Bakan Elvan, Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement