Son dakika haber! Bakan Elvan: "(Ekonomi Reform Paketi) Her 3 ayda bir reform takip toplantılarıyla programın başarısını değerlendirip, kamuoyunun takdirine sunacağız."
16.03.2021 10:31
Gelen son dakika haberine göre Bakan Elvan: "(Ekonomi Reform Paketi) Her 3 ayda bir reform takip toplantılarıyla programın başarısını değerlendirip, kamuoyunun takdirine sunacağız."
Bakan Elvan: " (Ekonomi Reform Paketi) Her 3 ayda bir reform takip toplantılarıyla programın başarısını değerlendirip, kamuoyunun takdirine sunacağız."
Ekonomi, Reform, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber! Bakan Elvan: '(Ekonomi Reform Paketi) Her 3 ayda bir reform takip toplantılarıyla programın başarısını değerlendirip, kamuoyunun takdirine sunacağız.' - Son Dakika Ekonomi
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