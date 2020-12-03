Son dakika! Bakan Elvan: Yüksek enflasyonun etkilerini en aza indirmek için çalışıyoruz
03.12.2020 12:19
Son dakika haberler: HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.
Bakan Elvan, Twitter hesabından enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Elvan, "Kasım enflasyonu gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık 14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanacağız" dedi.
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