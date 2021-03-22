Son dakika haber: Bakan Elvan: "Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz."
22.03.2021 08:40
Son dakika haberlerine göre Bakan Elvan: "Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz.
Bakan Elvan: "Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz." - ANKARA
Maliye, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber: Bakan Elvan: 'Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz.' - Son Dakika Ekonomi
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