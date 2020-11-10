Son dakika haber: Bakan Elvan: "Vatandaşın üreterek gelir elde ettiği ortamı tesis edecek, Kovid-19'un etkilerini gidermek için sosyal programları sürdüreceğiz."
10.11.2020 16:37
Son dakika haberi: Bakan Elvan: "Vatandaşın üreterek gelir elde ettiği ortamı tesis edecek, Kovid-19'un etkilerini gidermek için sosyal programları sürdüreceğiz.
Bakan Elvan: "Vatandaşın üreterek gelir elde ettiği ortamı tesis edecek, Kovid-19'un etkilerini gidermek için sosyal programları sürdüreceğiz."
Bakan Elvan, Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: AA
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