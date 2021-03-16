Son dakika haber | Bakan Elvan: "Yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek, onlara da Ekonomi Reform Programı'nı kapsamlı bir şekilde anlatacağız."
16.03.2021 10:21
Son dakika haberi: Bakan Elvan: "Yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek, onlara da Ekonomi Reform Programı'nı kapsamlı bir şekilde anlatacağız."
Bakan Elvan: "Yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek, onlara da Ekonomi Reform Programı'nı kapsamlı bir şekilde anlatacağız."
Ekonomi, Reform, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber | Bakan Elvan: 'Yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek, onlara da Ekonomi Reform Programı'nı kapsamlı bir şekilde anlatacağız.' - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Cinayet planı yaptıkları iddiasıyla davaları süren Yağmur Sarnıç ve sevgilisine hapis cezası Zehir tacirleri, narkotik köpeğinin koku almaması için uyuşturucu sakladıkları bölgeye benzin dökmüş Galatasaray, Marcao ve Luyindama'yla yeni sözleşme imzalayacak Reytinglerde çakılan Şarkılar Seni Söyler programının final yapacağı iddia edildi Andımız'ın kaldırılmasına bir tepki de Cüneyt Arkın'dan geldi Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu Türkiye ile Azerbaycan arasında vizesiz seyahat 1 Nisan 2021'de başlıyor