Son dakika haber... Bakan Ersoy: 2021'de 29 milyon 24 milyar dolar gelir hedefliyoruz - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2020 turizm yılını 16 milyon ziyaretçi, 12 milyar dolar gelir ile kapattığını söyleyerek, "2021'de yüzde 83 artışla 29 milyon 24 milyar dolar gelir hedefliyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığın 2022 yılı bütçesi üzerine konuştu. Bakan Ersoy, ideolojik gerekçelerle açılmış davalar sebebiyle 10 yıl süren bir hukuki süreç sonucu İstanbul'a Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) kazandırıldığını belirterek, "Bu eser, 2 bin 40 kişilik opera salonu, 805 kişilik tiyatro salonu, 490 metrekaresi çok amaçlı salon, 520 metrekarelik müzik platformu ve müzik kayıt stüdyosu, 350 metrekarelik çocuk sanat merkezi, 410 metrekarelik galeri bölümü, 360 metrekarelik 100 koltuk kapasiteli Yeşilçam sineması, 27 binden fazla kitabı ile kütüphane, açık hava sahneleri, kültür sokağı, kafeleri, restoranları ve idari alanları ile birlikte 96 bin metrekare kapalı alana sahip, pandemi sonrası 7 gün 24 saat yaşayacak bir yapı. Sahip olduğu özellikler, alanlar ve son teknoloji sahnesi ile birlikte dünyadaki emsalleri içinde ilk 10 arasında CSO ile birlikte üst sıralarda yerini alan ikinci başyapıtımız oldu. Bu arada size iki tane müjde vermek istiyorum. Başkent Kültür Yolu Rotası ve Festivali'ni hayata geçiriyoruz. Diğeri İzmir Kültür Festivali. CSO ve AKM ile birlikte üçüncü büyük projemiz ise Rami Kışlası Kütüphanesi olacak. 30 bin metrekare bahçesi 38 bin metrekare kapalı alanı ile İstanbul'un en büyük, dünyanın ise sayılı kütüphanelerinden birini inşa ediyoruz. Aralık 2022'de hizmete alındığında her yaş grubuna hitap eden, birçok etkinliği içinde barındıran Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kütüphanesi olacak" diye konuştu.

'40 BİN MÜZİSYENE 280 MİLYON, ÖZEL TİYATROLARA 80 MİLYON TL DESTEK VERDİKBakan Ersoy, pandeminin en çok etkilediği kesimin kültür ve sanat faaliyetleri olduğunu bildirerek şöyle konuştu: "Pandemide 40 bin müzisyene 280 milyon TL destek verdik. Bu destekleri kimin alacağına müzik birlikleri karar verdi. Onlardan gelen listenin tamamına ödeme yaptık. Ayrıca 56 müzik projesine 31 milyon destek sağladık. 6 müzik birliğine verilen destek miktarını yüzde 50 oranında artırdık. 27 yıldır süren yevmiyeli sanatçı ve teknik personel sorununu, Bakanlığımıza bağlı kurumlarda görev yapan 3 bin sanat emekçimizi sözleşmeli personel statüsüne getirmek suretiyle pandemiden hemen önce çözerek çok büyük bir mağduriyetin önüne geçtik. Bakanlığımızca özel tiyatrolara 2019 yılında toplam 6 milyon 102 bin TL destek sağlanmışken, 2020 yılında özel tiyatroların projelerine yapılan yıllık yardımlara ek olarak 'Dijital Tiyatro Arşivi' projesi ile toplam 21 milyon 500 bin TL destek sağlanmıştır. 2021 yılında ise özel tiyatroların projelerine yapılan yıllık yardımlarla birlikte 'Dijital Tiyatro', 'Tiyatrolarımız Devlet Tiyatroları Sahnelerinde' ve 'Özel Tiyatrolar Yaz Turnesinde' projeleri kapsamında verilen ek desteklerle toplam destek miktarı 53 milyon 365 bin TL'ye yükselmiştir. Böylelikle, son üç yılda özel tiyatrolarımıza toplam 80 milyon 967 bin TL destek sağlamış olduk."'AMERİKA'DAN SONRA EN FAZLA DİZİ, FİLM İHRAÇ EDEN ÜLKEYİZ'Pandemi döneminde sinema sektörüne desteklerin artarak sürdürüldüğünü bildiren Ersoy, "197 sinema projesine toplam 49 milyon 550 bin TL, sinema alanındaki 98 kültürel ve sanatsal etkinliğe toplam 29 milyon 347 bin TL destek sağladık. Ayrıca başvuru yapılan tüm illerdeki sinema salonlarını kapsayacak şekilde sinema salonu işletmecilerine 15,9 milyon TL destek sağladık. Böylece, 2021 yılında sinema sektörüne toplamda 94 milyon 797 bin TL destek sağladık. Yine 1 Ekim 2021 tarihine kadar KDV oranını yüzde 1'e indirip, sinema bileti üzerinden alınan yüzde 10 Eğlence Vergisi'ni de 31 Mayıs 2022'ye kadar sıfırladık. Bugüne kadar 152 farklı ülkede yaklaşık 600 milyon kişiye ulaşan dizi filmlerimizin gücünü kullanarak, İstanbul'u televizyon içerik pazarının merkezine dönüştürecek dünyanın en önemli film, dizi, animasyon ve televizyon program üreticilerini bir araya getirecek 'Content İstanbul Fuarı'nı da 2022 yılında düzenleyeceğiz. Çok önemli. Amerika'dan sonra dünyada en fazla dizi film ihraç eden ülkeyiz" açıklamasında bulundu.'2021'DE BEKLENTİMİZ 29 MİLYON ZİYARETÇİ, 24 MİLYAR DOLAR GELİR'Bakan Ersoy, pandemi ile birlikte başlatılan seyahat yasaklarının turizmi olumsuz etkilediğini kaydederek şöyle dedi: "2020'de 16 milyon ziyaretçi, 12 milyar dolar ile kapattık. 2021'de beklentimiz yüzde 83 artışla 29 milyon 24 milyar dolar gelir hedefliyoruz. Türkiye, ekim ayı sonu itibarıyla Akdeniz'de en fazla ziyaretçi ağırlayan ülke oldu ve tarihinde ilk kez İspanya'yı geçti. Güvenli Turizm Sertifikası, bizim bu başarıdaki en büyük silahımız oldu. Diğer ülkeler örnek alıyor, kopyalıyorlar ancak bizim gibi etkili kullanamadılar. Niye, biz yasa ve yönetmeliklerle düzenlenmiş olup, uluslararası sertifikasyon firmaları ve ilgili Bakanlıklar tarafından yoğun şekilde denetliyoruz. Kasım sonu itibari ile sertifika almaya hak kazanan toplam tesis sayısı 12 bini geçti. 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı sayesinde, açık ara en yoğun ve en etkili tanıtım yapan ülke olduk. 2022'de bizi örnek alan ülkeler reklam ve tanıtım bütçelerini artırma kararı aldı. Turizmde Türkiye olarak yaptıklarımız ile takip eden değil takip edilen ülke olduk."'2021 YILINDA 525 ESERİMİZİ YURT DIŞINDAN GETİRDİK'Bakan Ersoy, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı kurulduğunu anımsatarak, "Bu alanda ülkeler arası ikili anlaşmalara da büyük önem vermekteyiz. Kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesi için İran, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Çin, Peru, Türkmenistan, Özbekistan ve Amerika olmak üzere 9 uluslararası anlaşma imzalanmıştır. Yeni anlaşmalar için İsviçre ve Sırbistan ile çalışmalar sürdürülmektedir. Yine kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, 2021 yılında son 10 yılın en yüksek sayısına ulaşarak 525 eserimizi yurt dışından getirdik. Bu yıl son olarak çoğunlukla Urartu dönemine ait önemli bronz eserlerden oluşan, Roma dönemine ait 14 altın sikkenin de aralarında yer aldığı 101 adet kültür varlığının Macaristan'dan iadesi sağlanmıştır. Böylece 2002 yılından itibaren yurt dışından getirilen toplam eser sayımız da 4 bin 967'ye yükselmiştir" dedi.'TERECİYE TERE SATAMAZSINIZ'

Bakan Ersoy, muhalefet milletvekilleri arasında turizm üzerine yaşanan tartışma üzerine "Tereciye tere satamazsınız" dedi. Bakan Ersoy bir televizyon kanalına açtığı tazminat davasını kazandığını ve tazminatı Mehmetçik Vakfına bağışladığını belirtirken, muhalefetin kendi otellerinde arıtma tesisi yaptıracağını söylemesi üzerine "Benim tesismlerimde arıtma tesisleri mevcut" yanıtını verdi.