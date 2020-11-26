Son dakika haberleri: Bakan Ersoy: "Aşılama programını aralık itibarıyla devreye alıyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Ersoy: "Aşılama programını aralık itibarıyla devreye alıyoruz"

26.11.2020 17:49
Son dakika haberleri: Bakan Ersoy:

Son dakika haberler: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dijital ortamda gerçekleştirilen 10. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'ne katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dijital ortamda gerçekleştirilen 10. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'ne katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Ersoy, "Sağlık Bakanlığımız yakında açıklamaya başlayacak. Çok büyük bir aşılama programını aralık itibarıyla devreye alıyoruz. Yakın tarihte hızlı şekilde bu aşılama operasyonuna başlanacak. Hızlı aşılamayla toplumun bağışıklığını birkaç ay içinde sağlayacağımızı düşünüyoruz. Lütfen 2021'den umudunuzu kesmeyin" dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeler Birliği (AKTOB) tarafından 'Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği' ana temasıyla bu yıl 10'uncusu dijital ortamda düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi'ne Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ve pek çok sektör temsilcisi katıldı. Konuşmasında Türkiye'nin turizmde dev marka haline geldiğini ve turizmin Türk diplomasisinin en önemli başlıklarından biri olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kültürümüzün, turizm markamızın tanıtılması için uluslararası çok taraflı platformlarda çalışmalarımız devam ediyor. Dünyanın salgın nedeniyle kapandığı bir dönemde sizlerin sektörü canlı tutmak için verdiği çabalar ülkemiz için çok değerli. Biz de bu konuda büyük emek harcadık, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde harcıyoruz. Kadim bir medeniyete, son derece zengin kültürel değerlere, eşi benzeri olmayan bir coğrafyaya sahibiz. Devletin ve sektörün birlikte attığı adımlar sayesinde turizm alanında bütün dünyanın gıpta ettiği bir ülke haline geldik" diye konuştu.

"TURİZMDE MARKA OLDUK"

Bakan Çavuşoğlu, "Turizmde dev bir marka olduk. Turizm bugün Türk diplomasisinin en önemli başlıklarından biri haline geldi. Memleketimiz dünyanın turizm başkentlerinden biri olunca tabii ki Antalya'mız ve Türkiye olarak ben de turizm diplomasisine ayrı bir önem veriyorum. Diplomasi faaliyetlerimizde bu konuyu hep ön planda tutuyoruz. UNESCO Dünya Kültür Mirası ve Somut Olmayan Kültürel Miras listelerindeki kültürel miras alanlarımızın ve kültür varlıklarımızın sayısı 18'e yükseldi. Bunu hep birlikte başardık" ifadelerini kullandı.

"SALGIN EN FAZLA TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜNÜ ETKİLEDİ"

Salgın nedeniyle bu yıl eşi benzeri görülmemiş bir sınama ile karşı karşıya kalındığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Salgının zararlarını asgari düzeyde tutmak için devlet ve millet olarak el ele çalışıyoruz. Şüphesiz tüm dünyada salgının etkilerinin en fazla görüldüğü alanlardan biri turizm ve seyahat sektörü oldu. Bu olumsuz etkileri en aza indirmek ve turizmi canlandırmak için haziran ayından beri bir dizi tedbirleri ortaya koyduk. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız 'Güvenli Turizm Sertifikası' programı ile dünyaya örnek bir uygulamayı hayata geçirdi. Tedbirlerimiz ve çalışmalarımız sayesinde ocak-ekim arasındaki dönemde 13,6 milyona ulaşan turist sayımızı inşallah sizlerle beraber artıracağız" şeklinde konuştu.

BAKAN ERSOY: "AŞILAMA PROGRAMINI ARALIK İTİBARIYLA DEVREYE ALIYORUZ"

Tüm dünyada pandeminin tekrar yükselmeye başladığını aktaran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, "Vaka sayıları tüm dünyada ve Avrupa'da, Türkiye'ye pazar oluşturan ülkelerde hızla artmaya başladı. Aşı çalışmalarını devlet olarak yakinen takip ediyoruz. Sağlık Bakanlığımız yakında açıklamaya başlayacak. Çok büyük bir aşılama programını aralık itibarıyla devreye alıyoruz. Yakın tarihte hızlı şekilde bu aşılama operasyonuna başlanacak. Hızlı aşılamayla toplumun bağışıklığını birkaç ay içinde sağlayacağımızı düşünüyoruz. Lütfen 2021'den umudunuzu kesmeyin, umutlu olun. Bu aşılamayla birlikte vaka sayılarında çok hızlı düşüşü birkaç ay sonra yakalayacağız" dedi.

"GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASYONU ÖRNEK TEŞKİL ETTİ"

TV ve dijital tanıtıma önem vereceklerini ifade eden Bakan Ersoy, "TV yoğun yolcu aldığımız pazarlarda en etkili mecra. Bu ülkelerle anlaşmalar devam edecek. Güvenli Turizm Sertifikası programımız iyi bir disiplinle uygulanan ve dünyada örnek gösterilen bir sertifikasyon sistemi oldu. Bu programın hazırlanıp hayata geçmesindeki arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. En başarılı örneklerden biri olduk" diye konuştu.

"YENİ REKORLARA İMZA ATACAĞIZ"

Antalya'nın turizmde öncü şehir olduğunu belirten Vali Yazıcı ise, "Bu süreçte Türkiye'de turizmin lideri olduğumuzu, şehir olarak turizme öncülük ettiğimizi, örnek olduğumuzu bir kez daha ispatlamış olduk. Pandemi koşulları olmasaydı geçen yıl 15 milyon civarında seyreden yabancı misafir sayımız bu yıl belki de 20 milyonu geçecekti. Biz bu kaliteli hizmetlerimizi sunmaya devam ettikçe sektördeki tüm kurum ve kuruluşlar olarak hep birlikte hareket ettiğimizde inanıyorum ki çok yakın bir gelecekte pandemiden de kurtulmamız ile birlikte 20 milyonları hep birlikte aşacağız" dedi.

(İHA)

Son dakika haberleri: Bakan Ersoy: Aşılama programını aralık itibarıyla devreye alıyoruz
Son dakika haberleri: Bakan Ersoy: Aşılama programını aralık itibarıyla devreye alıyoruz
Son dakika haberleri: Bakan Ersoy: Aşılama programını aralık itibarıyla devreye alıyoruz

Mevlüt Çavuşoğlu, mehmet ersoy, Turizm, Bakan, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Bakan Ersoy: 'Aşılama programını aralık itibarıyla devreye alıyoruz' - Son Dakika


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