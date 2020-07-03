Son dakika haber... Bakan Ersoy: Kentlerimizin markalaşmasını, özgün kimliğini koruyarak gerçekleştirmek istiyoruz - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlık olarak kentlerin gerek kültür, gerekse turizm alanında markalaşmasını, özgün kimliklerini koruyarak gerçekleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bazı temaslarda bulunmak için Bursa'ya geldi. İznik Sahil Çalışmaları açılışına katılan Bakan Ersoy'a, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa milletvekilleri de eşlik etti.

Bakan Ersoy burada yaptığı açıklama, "Gerek kültür gerek turizm başlığı altında olsun kentlerimizin markalaşmasını sağlamak ve bunu özgün kimliğini koruyarak gerçekleştirmek bakanlığımızın öncelik verdiği çalışmalardandır. İnşa ettiğimiz alanlar, yapılar ve mekanlar kentlerimizin kimliğini yansıtan, özüne sadık kalarak çağın gerçeklerini ve gereklerini uygun şekilde geliştiren, yenileyen unsurlar olmalıdır. Modern şehirlerin en önemli ihtiyaçlarının başında hayatın insanların üzerine yüklediği stres, telaş ve koşuşturmaya soluklanma fırsatı sunacak, zahmetsizce ulaşabileceği sosyal ve fiziki anlamda rahatlamasına yardım edecek alanlar gelmektedir. Aynı zamanda kentlerimizin sahip olduğu değerleri, insanların farkındalığını artırarak korunmasına özen göstermemiz şarttır. İnsanlarımız hayatlarına soyut ya da somut olsun, sadece varlığıyla değer katan unsurları kabullenir, sahiplenir ve bu da beraberinde korumayı getirir" dedi.

'YENİ BİR CAZİBE MERKEZİ HAYAT BULMUŞ'

İznik tarihi bandı projesinin bu nedenle çok önemli bulduğu söyleyen Bakan Ersoy, "3,5 kilometre uzunluğunda 135 bin metrekare alana sahip kıyı bandından söz ediyoruz. Ana yola bağlanan araç yolları önemli olmakla beraber, bisiklet yolları, çocuk oyun alanları ve yayalar için koşu ve yürüyüş yolları bu alanın asıl amaçlarına hizmet edecek önemli noktalardır. Peyzaj uygulamalarıyla, aydınlatmalarıyla görsel olarak da gerçekten başarılı bir çalışma gerçekleştiğini görüyoruz. Halkımıza önemli bir yaşam alanı kazandırmışken, İznik için de yeni bir cazibe merkezi hayat bulmuş. Bu bağlamda Büyükşehir Belediye Başkanımıza, emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Bakan Ersoy ayrıca, İznik Arkeoloji Müzesi'nin proje çalışmalarını bu ay içerisinde bitireceklerini, Eylül'de ise temelini atacaklarını kaydederek, 2021 Eylül ayına hızlı bir inşaat ile müzeyi yetiştireceklerini söyledi.