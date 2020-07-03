Son dakika haber... Bakan Ersoy: Kentlerimizin markalaşmasını, özgün kimliğini koruyarak gerçekleştirmek istiyoruz (2) - Son Dakika

BAKAN ERSOY, İZNİK NİLÜFER HATUN İMARETİ TÜRK İSLAM ESERLERİ MÜZESİ'Nİ AÇTI
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa'nın İznik ilçesindeki temasları kapsamında İznik Nilüfer Hatun İmareti Türk İslam Eserleri Müzesi açılış törenine katıldı. Burada açılışı gerçekleştiren Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli değer ve kültür varlıklara hassasiyet gösterdiği ve bunlara yönelik çalışmalara destek verdiğini belirterek, "Bakanlığımız, kamu diplomasisinden kültür ve turizm faaliyetlerine kadar küresel ölçekte birçok rol oynarken, devletin en üst iradesinin arkamızda durması sorumluluğumuzu artırmakta, o yükü kaldırmada hızlı ve doğru hamleleri yapmada büyük bir itici güç olmaktadır. Bu açılış vesilesiyle kendilerine şükranlarımı arz ediyorum" dedi.
Müzenin kapısında ziyaretçileri tarihin karşıladığını belirten Bakan Ersoy, "İslami mezar taşları, çeşme ve kitabeler, ecdadımızın estetik anlayışına kapı açarken, fikri dünyasıyla da bağ kurmamızı sağlayacaktır. Asırlık taşların geçmişin insanlarının sesine dönüşebilmesi gerçekten farklı bir etki. Ziyaretçilerimizin eserlerimize bu gözle bakmalarını, aslında bu nesnelerin; bir insanın, bir öznenin fikri ve fiili mesajlarını taşıdığını hissetmelerini önemsiyorum. Müze ve ören yerleri, bu etkileşimi sağladıkları ölçüde başarılıdır. Müze, zengin bir sunuma sahip. İznik çeşnisine ait örneklerin, çeşitli medeniyetlere ait sikkelerin, dini ve sosyal yaşamı yansıtan canlandırmaların da yer aldığı bu mekanda, ziyaretçilerimiz tarihi kucakladıklarına şahit olacaklar. Müzede 648 eser sergileniyor. Ayrıca bir süre daha Roma ve Bizans dönemine ait eserleri burada muhafaza edeceğiz. Arkeoloji müzemiz açıldıktan sonra bu parçaları, arkeoloji müzemize aktaracağız" ifadelerini kullandı.
Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA,