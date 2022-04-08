Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy AKM'de "Kutsal Risalet" sergisini gezdi - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy AKM'de "Kutsal Risalet" sergisini gezdi

08.04.2022 18:38
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy AKM'de "Kutsal Risalet" sergisini gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM'de açılan "Kutsal Risalet" sergisini gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM'de açılan "Kutsal Risalet" sergisini gezdi. Bakan Ersoy, eserleri tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağlı yazma eser kütüphanelerinde bulunan 70'ten fazla Mushaf-ı Şerif'in bulunduğu "Kutsal Risalet" Yazma Mushaf Sergisini ziyaret etti. Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhittin Macit eşlik etti. Sergideki Mushaf-ı Şerif'leri tek tek inceleyen Bakan Ersoy, eserler hakkında bilgi aldı.

SERGİ 29 NİSAN'A KADAR AÇIK

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sergide bulunan Mushaf-ı Şeriflerin tamamına yakının ilk kez sergilendiği ve el işçiliği olduğu öğrenildi. "Kutsal Risalet" Yazma Mushaf Sergisi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselama Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinin indirildiği ve kutsal risalet vazifesinin verildiği Ramazan ayı boyunca, 8 ile 29 Nisan tarihleri arasında AKM Galeri'de gezilebilecek.

(Yunus Emre Şeker - Batuhan Altınbaş/ İHA)

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy AKM'de 'Kutsal Risalet' sergisini gezdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy AKM'de "Kutsal Risalet" sergisini gezdi - Son Dakika
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