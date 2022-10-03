Bakan Ersoy: Onur Şener cinayetinin takipçisi olacağız - Son Dakika
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Bakan Ersoy: Onur Şener cinayetinin takipçisi olacağız

03.10.2022 19:30

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili, Biz Bakanlık olarak takip edeceğiz.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili, Biz Bakanlık olarak takip edeceğiz. Süreç zaten hızlı ilerliyor, bundan sonraki hukuki bir süreç. Savcılık ve mahkeme aşamaları devam edecektir. Bizim en büyük isteğimiz suçlu bulunan kişilerin hak ettiği cezayı almasıdır dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Resim ve Heykel Müzesi'nde sergi açılışına katıldı. Eserleri inceleyen Ersoy, daha sonra açıklama yaptı. Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileyerek sözlerine başlayan Ersoy, Sanatın iyileştirici özelliğiyle var olmasını isterken; maalesef bazı kişilerin katline uğrayabiliyor. Tek tesellimiz sorumluların yakalanmış olması. 'İnşallah en yakın zamanda en ağır şekilde cezalandırılıp layığını bulurlar' diye düşünüyorum ifadelerini kullandı.

Ersoy, konunun takipçisi olacaklarını vurgulayarak, Biz Bakanlık olarak takip edeceğiz. Süreç zaten hızlı ilerliyor, bundan sonraki hukuki bir süreç. Savcılık ve mahkeme aşamaları devam edecektir. Bizim en büyük isteğimiz suçlu bulunan kişilerin hak ettiği cezayı almasıdır. İnşallah örnek olacak bir cezayla da bundan sonraki olası olayların önüne geçilmiş olur diye düşünüyorum açıklamasında bulundu. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Mehmet Nuri Ersoy, Onur Şener, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy: Onur Şener cinayetinin takipçisi olacağız - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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