Son dakika haber... Bakan Ersoy, yeni CSO binasını medya temsilcilerine tanıttı - Son Dakika

Bakan Ersoy, yeni CSO binasını medya temsilcilerine tanıttı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'da yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak yeni Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) binasını, medyanın Ankara temsilcilerine tanıttı. Bakan Ersoy, CSO binasının yanında CerModern, Devlet Opera ve Balesi ile Resim Heykel Müzesi'nin bulunduğu bölgeyi kültür vadisi haline getirmek istediklerini söyledi.

4 Aralık 1995 tarihinde inşaatına başlanan yeni CSO binası tamamlandı. 62 bin 500 metre kare kapalı alana sahip 2 bin 23 kişilik konser salonu, 500 kişilik mavi salondan oluşan yeni bina, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete girecek. Dünyanın en büyük konser salonlarından birisi olacak yeni CSO binasında, kültür ve sanat tutkunlarının yeni adresi olacak. 83 milyon avroya mal olan yeni müzik kampüsünün içinde CSO'nun tarihi binası da bulunuyor. Başkent'in merkezinde Ankara Kalesi ve Anıtkabir'in görüş ekseninde yer alan kampüs, dünyanın dört bir yanından en saygın orkestraları ve solistleri ağırlayacak.

'YÜZDE 40'INI 21 AYDA TAMAMLADIK'Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve CSO Şefi Cemi'i Can Deliorman ile birlikte, açılış öncesi yeni binayı medyanın Ankara temsilcileriyle birlikte gezdi. Bakan Ersoy, 1826 yılında kurulan CSO'nun tarihçesi ile ilgili bilgi verdi. CSO'nun yeni binasının inşaatının 4 Aralık 1995 tarihinde başladığını belirten Bakan Ersoy, "23 yıl inşaat yavaş gidiyor, yüzde 60'lık kısmı tamamlanıyor. Kalan yüzde 40'lık kısmını da biz son 21 ayda tamamladık ve 4 Aralık'ta temeli atılmıştı, 3 Aralık'ta da yine anlamlı bir günde hizmete alacağız. Ama son 21 ayda çok özverili, planlı bir çalışmayla ki bunun 8 ayı pandemi dönemine geliyor, bazı kısıtlamalar, limitlemeler var, ona rağmen biz binayı toparladık ve hizmete inşallah hep beraber alıyoruz" dedi.'TARİHİ CSO BİNASINI RESTORE EDECEĞİZ'Bakan Ersoy, CSO binasını bir kültür adası haline getirmeye karar verdiklerini ifade ederek, "Burası 154 bin 500 metrekarelik bir alanın içinde. Hemen yanında tarihi CSO binamız var. Şimdi hızlı bir şekilde tarihi CSO binamızı da restorasyona alacağız, onu da aslına uygun şekilde, çok güzel bir şekilde restore edeceğiz ve bunu da müzik hayatının içinde tutacağız. Biraz ilerimizde CerModern var, orası da bir kültür merkezi, çok amaçlı salonu var, galerileri var, yeme-içme aktiviteleri var. Hemen karşıda da opera bela var, biraz gerisinde resim heykel müzesi var, burayı aslında kültür vadisi haline getirmeye çalışıyoruz. Yani bir konsept halinde kültürün Ankara'daki merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Şimdi bir kültür adası yaratıyorsunuz; ama önemli olan bunları işletmek" dedi.'TÜRKİYE'DE GURURUMUZ, YURTDIŞINDA SESİMİZ'Bakan Ersoy, CSO'da açılışın hemen ardından konserlerin başlayacağını söyledi. Ersoy, "Pandemiyle önlemler alınarak yarın performans gerçekleştireceğiz. Ama pandemiden sonra hafta içi, hafta sonu çok düzenli konserlere, dünyada ses getiren konserlere imza atacağız inşallah. Yurt dışından da birçok grubun buraya gelmesini sağlayacağız. O yüzden, işletim modelini buraların değiştirdik, bir kamu işletmesi gibi düşünmeyin, bir özel işletme gibi düşünün ve rekabetçi bir özel işletme gibi. Bu bizim yurt dışındaki de sesimiz olacak, yani Türkiye'deki gurumuz, yurt dışındaki de sesimiz olacak inşallah" diye konuştu. 'ÖZEL BİR YAPILANMA KURDUK'Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da hem İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi hem Ankara'da CSO binasının daha verimli kullanılması için çalışma yaptıklarını kaydederek, "Dünyadaki bütün örnekleri inceledik, örneğin burası için Paris Filarmoni'yi inceledik, Atatürk Kültür Merkezi için Lincoln Center gibi merkezleri inceledik ve buranın ayrı bir yönetim şeması olması gerektiğine karar verdik. Maliye ile de yaptığımız görüşmeler sonucunda, aslında biraz işletme mantığı veririmlilik mantığıyla bizim döner sermaye işletme merkez müdürlüğümüzün altında buraya özel bir yapılanma kurduk. AKM için de aynı şekilde. İki yapı için ayrı ayrı kadro tahsisleri aldık. Burada 80 kişilik yeni bir ekip kuruyoruz, içinde eğitim sorumlusundan iletişim sorumlusuna, uluslararası pazarlama sorumlusuna varana kadar kendi ekibinin olduğu bir mekan kuruyoruz" dedi.'GÜN BOYU YAŞAYAN BİR YER OLACAK'Yavuz, CSO'yu diğer özel sanat kurumlarına da açmak istediklerini kaydederek, "CSO, çocuklar için yeni bir program başlattı. Amacımız, ailelerle birlikte çocukları da buraya çekmek. Gençler için program başlattı, böyle yeni programlar yaratıyoruz. İçeride bir sergi mekanı yarattık. 6 sanat kurumumuzun etkinliklerinin yanı sıra uluslararası alanda da ilişkiler kurarak kendi festivallerini yaratacak; örneğin Ankara'da yaz konserleri yapabilmek için dışarıda 10 bin kişilik bir müzik yolu yarattık. Burada yaz festivalleri, yeni müzik festivalleri yapıyor olacağız. Kentle bütünleşen, aslında kentlinin, her yaştan insanın gelip burada bir şeyler yapabileceği bir mekanı yaratmış olduk. Kendi kendini yönetecek, gelir getirici faaliyetler yapabilecek, salonlarını özel sektöre açacak, böylece 24 saat sadece akşamdan akşama konsere gelinen bir yer değil, gün boyu yaşayan ve tüm sanat kurumlarıyla işbirliği kuran, konservatuvarlarla, üniversitelerle iş birliği kuracak bir ekip oluşturmuş olduk. Bu da aslında Türkiye'de bir kültür sanat mekanının yönetimi anlamında getirdiğimiz bir ilk. İlk defa bir sanat yapısının, sanat adasının yönetimi için profesyonel bir ekip kurduk" dedi. PANDEMİ SONRASI TÜRKİYE TURNELERİYavuz, CSO'ya büyük bir talep olduğuna işaret ederek "Bütün iller CSO'yu ağırlamak istiyor. Hatta biz Güneydoğu Anadolu turnesi planlamıştık, pandemi geldi ve erteledik. Ama her şehrimizden çok büyük talep var, dinlemek istiyorlar. Biz pandemi sonrasında gücümüz yettiğince CSO Türkiye turnelerini düzenleyeceğiz, inşallah daha sonra yurt dışına da götürmek istiyoruz" dedi.BİLETLER ÖĞRENCİYE YÜZDE 50 İNDİRİMLİCemi'i Can Deliorman, CSO bilet fiyatlarıyla ilgili de periyodik konserler için belirledikleri standart bir bilet politikası olduğunu söyledi. Deliorman, 50, 70, 100 TL bandında biletlerin satılacağını, öğrenciler ise için yüzde 50 indirim olacağını, geçen sezonlarda olduğu gibi yine 25 liraya konserleri izleyebileceklerini bildirdi.

Toplantının ardından Bakan Ersoy, medya temsilcileriyle birlikte son hazırlıkları yapılan binayı gezdirerek tanıttı.