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Bakan Gül: "Bir takım polemiklerle siyaset yapmanın Türkiye'ye hiçbir faydası yok" - Son Dakika

Bakan Gül: "Bir takım polemiklerle siyaset yapmanın Türkiye'ye hiçbir faydası yok"

11.06.2021 18:05

Bakan Gül: "Bir takım polemiklerle siyaset yapmanın Türkiye'ye hiçbir faydası yok"20 katı ve geleceğe de hizmeti sağlayacak bir adliyemizi inşallah Sinop'a yapacağız. Projemiz devam ediyor.

Bakan Gül: "Bir takım polemiklerle siyaset yapmanın Türkiye'ye hiçbir faydası yok"

SİNOP – Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Baktığınızda hiçbir çapı olmayan, hiçbir projesiyle ülke meselelerine dair bir vizyonu olmaksızın adeta kayıkçı dövüşü yapmak ve bir takım polemiklerle siyaset yapmanın Türkiye'ye hiçbir faydası yok" dedi.

Sinop'u ziyaret eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, valilik makamındaki görüşmesinin ardından "Bir Kitap Bir Umut" kitap bağışı kampanyası standına uğradı. Kampanya kapsamında cezaevi infaz kurumu kütüphanelerine gönderilmek üzere gönderilmek üzere bağışların kabul edildiği stanttaki görevlilere kolaylık dileyen Bakan Gül, ardından ziyaretlerine Sinop Adalet Sarayı'yla devam etti. Sinop Adalet Sarayı'nda görevlilerle sohbet eden Gül, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ve diğer protokol üyeleriyle burada bir süre görüştü. Çıkışta yürüyerek yola devam eden Adalet Bakanı Gül, Sinop Barosu'nu da ziyaret etti. Sinop Baro Başkanı Av. Hicran Kandemir burada onu karşıladı. Ziyaretin ardından AK Parti Sinop İl Başkanlığı'na gitmek üzere tekrar yaya devam eden Gül, yolda karşılaştığı esnaf ve vatandaşları selamladı. Bazı iş yerlerine de girerek esnafla sohbet etti.

AK Parti İl Başkanlığında İl Başkanı Uğur Giresun'un yaptığı karşılamanın ardından Bakan Gül partinin toplantı salonunda partililere hitap etti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Diğerlerinin, başkalarının iktidar olma gibi bir düşüncesi, vizyonu yok. Baktığınızda hiçbir çapı olmayan, hiçbir projesiyle ülke meselelerine dair bir vizyonu olmaksızın adeta kayıkçı dövüşü yapmak ve bir takım polemiklerle siyaset yapmanın Türkiye'ye hiçbir faydası yok. Biz AK Parti olarak hem yollar yaptık hem köprüler yaptık daha önemlisi milletin birbiriyle gönülden gönüle buluşacağı köprüler, yolar inşa ettik. Bu milletin huzurunu bozmak isteyenlere bu milletin birliğini beraberliğini bozmak isteyenlere asla ama asla fırsat vermedik. Biz milletin sorunlarını çöze çöze milletin meselelerini çöze çöze geleceğe Cumhuriyet'imizin 100. yılına giden bir partiyiz. Bizim daha yapacak çok işimiz var. Başkalarını daha söyleyecek çok lafı var. Ama bizim yapacak çok işimiz var. Biz çünkü Sinop'a sevdalıyız. Biz bu ülkeye sevdalıyız. Bu milletin de davası bu milletin sevdası da yine bu anlamda AK Parti'yle bütünleşmiş durumda" diye konuştu.

Sinop'la ilgili projelerinden bahseden Bakan Gül, "Sinop'umuzu hükümetlerimiz döneminde her alanda destekledik, inşallah bunda sonra da desteklemeye deva edeceğiz. Sinop Adliyemizi bugün ilgili arkadaşlarımızla da üzerinde teknik çalışmayı yaptık. Mevcut adliyeler dağınık olarak birkaç yerde hizmet veriyor. Bu da Sinoplu vatandaşlarımıza her geçen gün eziyet oluyor. Bunu önlemek adına Sinop'a yakışır, mevcut adliyenin 15-20 katı ve geleceğe de hizmeti sağlayacak bir adliyemizi inşallah Sinop'a yapacağız. Projemiz devam ediyor. Yine Gerze ve Durağan'da projelerimizi tamamladık. Onların da yapım sürecini Cumhurbaşkanlığı ilgili birimlerle takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Gül: Bir takım polemiklerle siyaset yapmanın Türkiye'ye hiçbir faydası yok
Bakan Gül: Bir takım polemiklerle siyaset yapmanın Türkiye'ye hiçbir faydası yok
Bakan Gül: Bir takım polemiklerle siyaset yapmanın Türkiye'ye hiçbir faydası yok
Bakan Gül: Bir takım polemiklerle siyaset yapmanın Türkiye'ye hiçbir faydası yok
Bakan Gül: Bir takım polemiklerle siyaset yapmanın Türkiye'ye hiçbir faydası yok
Bakan Gül: Bir takım polemiklerle siyaset yapmanın Türkiye'ye hiçbir faydası yok
Bakan Gül: Bir takım polemiklerle siyaset yapmanın Türkiye'ye hiçbir faydası yok

Adalet Bakanı, Türkiye, Siyaset, Sinop, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Gül: 'Bir takım polemiklerle siyaset yapmanın Türkiye'ye hiçbir faydası yok' - Son Dakika


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