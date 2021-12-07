Bakan Gül, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Dostluk Maçı sonrası konuştu Açıklaması - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kadınların uğramış olduğu her türlü mağduriyetin ve şiddetin karşısında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Gül, Nef Stadı'nda Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımları arasındaki oynanan ve deplasman takımının 7-0 galibiyetiyle sonuçlanan Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Dostluk Maçı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, skor ne olursa olsun, kazananın kadınlar olduğunu söyledi.

Kadına şiddete son mesajıyla çok önemli bir etkinlik izlediklerine belirten Gül, "Ülkemizin iki köklü takımı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadın futbol takımı bu mesajı vermek üzere, bir toplumsal farkında oluşturmak üzere bu maç yapıldı. Kadına şiddete son verilmesi anlamında önemli bir mesaj verilmiş oldu." diye konuştu.

Bakan Gül, her alanda kadına şiddetin karşısında olduklarını ve bu mücadeleyi her alanda, her zaman yapmak gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu, politika üstü, siyaset üstü, toplumun her kesiminin her alanda göstermesi gereken bir mücadele. Bu konuda da her türlü projeye biz destek veriyoruz. Kadına şiddete sıfır toleransla bu konuda farkındalık getiren bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Adalet Bakanlığı olarak 'adliyelerde yalnız değilsiniz' diye bizim bu anlamda birkaç yıldır uygulamaya koyduğumuz projeler de var. Kadınların uğramış olduğu her türlü mağduriyetin ve şiddetin karşısında olmaya devam edeceğiz. Ben emeği geçen iki futbol takımımızın yöneticilerini, oyuncularını tebrik ediyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Kadına yönelik şiddeti hiçbir zaman, hiçbir yerde görmemek, bir kadının bile suça maruz kalmadığı şiddete maruz kalmadığı bir dünya dileğiyle."