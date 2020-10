Bakan Gül: 'Kandil'de yere izmarit bile atılmıyor' denilen terör örgütü ormanlarımızı... - Son Dakika

'AK PARTİ TÜM TÜRKİYE'NİN PARTİSİDİR'Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir , AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı'nın 7'nci olağan kongresine de katıldı. Kongrede konuşan Bakan Gül, "AK Parti tüm Türkiye 'nin partisidir. Kim olursa olsun 'Benim bir mağduriyetim var' diyenin her daim yanında olmuştur" dedi.AK Parti'nin kurulduğu ilk gün Recep Tayyip Erdoğan 'ın, 'Türkiye'de hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak' sözünü hatırlatan Gül, şöyle konuştu: "Aynen dediği gibi bu parti Türkiye'de devrimler yaptı. Emin adımla geleceği doğru büyük bir başarıyla yürüyor. Türkiye'de AK Parti garibin, mazlumun ve ötekileştirilmiş kesimlerin sesi olmuştur. İnancından, kimliğinden, yaşayışından ötürü kim ötekileştiriliyorsa onunla yol yürümüştür. Talepleri merkeze taşıyarak bu şekilde siyaset yapmıştır. AK Parti bir bölgenin veya bir zümrenin partisi değildir. AK Parti tüm Türkiye'nin partisidir. Kim olursa olsun 'Benim bir mağduriyetim var' diyenin her daim yanında olmuştur. Nereden geldiğimizi unutmadan yolumuza yürümeye devam etmeliyiz. Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla beraber yürüdüğümüz bu yolda onları unutmadan yola devam etmek boynumuzun borcudur. Bugün birçok insanın gözyaşı ve duasıyla 20 yıldır Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Dili dualı büyüklerimizin duasını unutmadan yola devam etmeliyiz. AK Parti herkesin partisidir."Büyük ve güçlü hikayelerin, büyük ve güçlü liderlerle yazılabileceğini söyleyen Gül, 'Bugün Azerbaycanlı kardeşimiz hayal kurabiliyorsa bu Türkiye sayesindedir. Bu yolculuk büyük bir hikaye ile yoluna devam etmektedir. Her alanda adaleti, hukuku, hukukun üstünlüğünü en başta bir şiar olarak taşımalıyız. Adaleti unutursak çok büyük sıkıntıya düşeriz. Her alanda çok büyük zaferler elde ettik. Bugün hamdolsun daha büyük hikayeleri yazmaya devam ediyoruz. Teröre göz açtırmadık. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Nerede doğarsa, yaşarsa yaşasın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsi eşittir. Türkiye'de hiçbir vatandaşa ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.'YALANI ELBİSE GİBİ ÜZERLERİNE GİYMİŞLER?Mücadele verirken içeride de ana muhalefetin yerli ve milli durması gerektiğini ifade eden Erkan Kandemir ise şunları söyledi:

'Böyle bir ailenin ferdi olmak, sizin gibi dava insanlarıyla bir arada olmak çok büyük bir onurdur. Tayyip Erdoğan'la yol yürümek omuzlarımıza büyük bir yük yükler. Bu büyük bir mesuliyettir. Bizler 'İman varsa imkan da vardır' diyerek yola çıkan, inandığı yoldan geriye dönmeyen aşk ve sevdayla çalışan bir teşkilatız. 19 yıl boyunca çok büyük imtihanlardan geçtik. AK Parti en güçlü olduğu dönemi yaşıyor. 19 yıl önce vesayetle mücadele edip, meydan okuyarak yol yürüdük. Bugün geldiğimiz noktada sadece Türkiye'deki vesayete değil bütün dünyadaki vesayete meydan okuyoruz. Bu yeni yolu hep birlikte inşa ediyoruz. Bu yol yürüyüşünde çok çetin mücadelelerden geçtik. İstiyoruz ki biz mücadeleyi verirken içeride de ana muhalefet yerli ve milli dursun. Fakat bunlar yalanı elbise gibi üzerlerine giymişler. Hiç çekinmeden, milletten utanmadan söylüyorlar. Maalesef bunların gönlü yok. Bunların zihni bulanıktır."