Bakan Gül: 'Kandil'de yere izmarit bile atılmıyor' denilen terör örgütü ormanlarımızı... - Son Dakika

Bakan Gül: 'Kandil'de yere izmarit bile atılmıyor' denilen terör örgütü ormanlarımızı...

11.10.2020 16:51
Bakan Gül: 'Kandil'de yere izmarit bile atılmıyor' denilen terör örgütü ormanlarımızı..., System.String[]

'AK PARTİ TÜM TÜRKİYE'NİN PARTİSİDİR'Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı'nın 7'nci olağan kongresine de katıldı.

'AK PARTİ TÜM TÜRKİYE'NİN PARTİSİDİR'Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı'nın 7'nci olağan kongresine de katıldı. Kongrede konuşan Bakan Gül, "AK Parti tüm Türkiye'nin partisidir. Kim olursa olsun 'Benim bir mağduriyetim var' diyenin her daim yanında olmuştur" dedi.AK Parti'nin kurulduğu ilk gün Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Türkiye'de hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak' sözünü hatırlatan Gül, şöyle konuştu: "Aynen dediği gibi bu parti Türkiye'de devrimler yaptı. Emin adımla geleceği doğru büyük bir başarıyla yürüyor. Türkiye'de AK Parti garibin, mazlumun ve ötekileştirilmiş kesimlerin sesi olmuştur. İnancından, kimliğinden, yaşayışından ötürü kim ötekileştiriliyorsa onunla yol yürümüştür. Talepleri merkeze taşıyarak bu şekilde siyaset yapmıştır. AK Parti bir bölgenin veya bir zümrenin partisi değildir. AK Parti tüm Türkiye'nin partisidir. Kim olursa olsun 'Benim bir mağduriyetim var' diyenin her daim yanında olmuştur. Nereden geldiğimizi unutmadan yolumuza yürümeye devam etmeliyiz. Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla beraber yürüdüğümüz bu yolda onları unutmadan yola devam etmek boynumuzun borcudur.  Bugün birçok insanın gözyaşı ve duasıyla 20 yıldır Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Dili dualı büyüklerimizin duasını unutmadan yola devam etmeliyiz. AK Parti herkesin partisidir."Büyük ve güçlü hikayelerin, büyük ve güçlü liderlerle yazılabileceğini söyleyen Gül, 'Bugün Azerbaycanlı kardeşimiz hayal kurabiliyorsa bu Türkiye sayesindedir. Bu yolculuk büyük bir hikaye ile yoluna devam etmektedir. Her alanda adaleti, hukuku, hukukun üstünlüğünü en başta bir şiar olarak taşımalıyız. Adaleti unutursak çok büyük sıkıntıya düşeriz. Her alanda çok büyük zaferler elde ettik. Bugün hamdolsun daha büyük hikayeleri yazmaya devam ediyoruz. Teröre göz açtırmadık. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Nerede doğarsa, yaşarsa yaşasın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsi eşittir. Türkiye'de hiçbir vatandaşa ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.'YALANI ELBİSE GİBİ ÜZERLERİNE GİYMİŞLER?Mücadele verirken içeride de ana muhalefetin yerli ve milli durması gerektiğini ifade eden Erkan Kandemir ise şunları söyledi:

'Böyle bir ailenin ferdi olmak, sizin gibi dava insanlarıyla bir arada olmak çok büyük bir onurdur. Tayyip Erdoğan'la yol yürümek omuzlarımıza büyük bir yük yükler. Bu büyük bir mesuliyettir. Bizler 'İman varsa imkan da vardır' diyerek yola çıkan, inandığı yoldan geriye dönmeyen aşk ve sevdayla çalışan bir teşkilatız. 19 yıl boyunca çok büyük imtihanlardan geçtik. AK Parti en güçlü olduğu dönemi yaşıyor. 19 yıl önce vesayetle mücadele edip, meydan okuyarak yol yürüdük. Bugün geldiğimiz noktada sadece Türkiye'deki vesayete değil bütün dünyadaki vesayete meydan okuyoruz. Bu yeni yolu hep birlikte inşa ediyoruz. Bu yol yürüyüşünde çok çetin mücadelelerden geçtik. İstiyoruz ki biz mücadeleyi verirken içeride de ana muhalefet yerli ve milli dursun. Fakat bunlar yalanı elbise gibi üzerlerine giymişler. Hiç çekinmeden, milletten utanmadan söylüyorlar. Maalesef bunların gönlü yok. Bunların zihni bulanıktır."


Bakan Gül: 'Kandil'de yere izmarit bile atılmıyor' denilen terör örgütü ormanlarımızı...
Bakan Gül: 'Kandil'de yere izmarit bile atılmıyor' denilen terör örgütü ormanlarımızı...
Bakan Gül: 'Kandil'de yere izmarit bile atılmıyor' denilen terör örgütü ormanlarımızı...
Bakan Gül: 'Kandil'de yere izmarit bile atılmıyor' denilen terör örgütü ormanlarımızı...
Bakan Gül: 'Kandil'de yere izmarit bile atılmıyor' denilen terör örgütü ormanlarımızı...

Erkan Kandemir, AK Parti, Türkiye, Bakan, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Gül: 'Kandil'de yere izmarit bile atılmıyor' denilen terör örgütü ormanlarımızı... - Son Dakika


Son Dakika

DEVA Partisi Batman İl Başkanı Av. Melik Müjdeci: Gençlerini kaybeden bir ülke, geleceğini kaybeder 44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu Fatih Terim, G.Saray'ı FIFA'ya şikayet eden Belhanda ve Feghouli'yi kadro dışı bırakıyor Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş Kartal'da televizyon hırsızlarına yaşlı adamın müdahalesi kamerada Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız
Yüksek gerilim hattına takılan biçerdövere temas eden genç öldü Yüksek gerilim hattına takılan biçerdövere temas eden genç öldü         
16:54
Çatalca'da boş arazide dehşet! Barışmak için götürdüğü eşini iple boğdu Çatalca'da boş arazide dehşet! Barışmak için götürdüğü eşini iple boğdu         
16:22
Bakan Soylu, Sakarya'da saldırıya uğrayan işçileri memleketlerinde ziyaret etti Bakan Soylu, Sakarya'da saldırıya uğrayan işçileri memleketlerinde ziyaret etti         
16:08
Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum         
15:34
Santos'a dönen Robinho, ayda 2 bin lira kazanacak Santos'a dönen Robinho, ayda 2 bin lira kazanacak         
14:46
Her şey bir anda oldu! Ermenistan, Gence'deki sivillere füzeyle böyle saldırmış Her şey bir anda oldu! Ermenistan, Gence'deki sivillere füzeyle böyle saldırmış         
13:51
Alevlerden canlarını zor kurtarmışlar! Hatay'ı küle çeviren yangına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Alevlerden canlarını zor kurtarmışlar! Hatay'ı küle çeviren yangına ait yeni görüntüler ortaya çıktı         
13:04
Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada         
11:46
Pendik'te, silahla aracından çıkan maganda kameralarda Pendik'te, silahla aracından çıkan maganda kameralarda         
10:56
Kokoreç severler dikkat! Daha ucuza getirmek için dana kokorecini kuzu diye satıyorlar Kokoreç severler dikkat! Daha ucuza getirmek için dana kokorecini kuzu diye satıyorlar         
09:59
Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi         
09:31
İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı         
00:05
Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş         
21:08
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali         
21:01
57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali yıldızlar geçidine sahne oldu! 'Kırmızı halı' şıklığı yaşandı 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali yıldızlar geçidine sahne oldu! 'Kırmızı halı' şıklığı yaşandı         
20:09
Türkçe konuşurken araya İngilizce serpiştiren Şevval Şahin, kendini savunurken de aynı yöntemi kullandı Türkçe konuşurken araya İngilizce serpiştiren Şevval Şahin, kendini savunurken de aynı yöntemi kullandı         
19:11
Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 18:08:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Gül: 'Kandil'de yere izmarit bile atılmıyor' denilen terör örgütü ormanlarımızı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei