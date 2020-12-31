Bakan Gül: "Yeni yılda da yargı, milletin yargısı olacaktır" - Son Dakika

Bakan Gül: "Yeni yılda da yargı, milletin yargısı olacaktır"

31.12.2020 14:10
Bakan Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni yılda da adliyenin kapısının adaletin kapısı olacağını belirterek, "Yeni yılda da yargı, milletin yargısı olacaktır.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni yılda da adliyenin kapısının adaletin kapısı olacağını belirterek, "Yeni yılda da yargı, milletin yargısı olacaktır. Yeni yılda da yargının yegane ideolojisi, adalet olacaktır. Yeni yılda da millet, bütün işlerimizin hakemi ve hakimi olacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Gül, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bakan Gül mesajında, "İnsanlık ailesi için zorlu ve çetin geçen bir yılın ardından yeni yıla yeni umutlarla girerken, bu yılın ülkemiz, milletimiz ve insanlık için daha sağlıklı günler getirmesini diliyorum. Salgının zorlu koşullarına rağmen 2020, hukuk düzenimizde standartları ve kaliteyi yükseltmeyi sürdürdüğümüz bir yıl oldu. Tüm kurumlarda olduğu gibi adalet hizmetlerinde de başarıyla verilen pandemi sınavının geçen yılla birlikte geride kalmasını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023 hedeflerimize kararlılıkla yürürken, vatandaşımızın memnuniyeti için yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Daha demokratik, daha güçlü Türkiye için, insanımızın hak ve özgürlüklerini daha da genişletmek için hiçbir engel tanımıyoruz. Bağımsız ve tarafsız yargının hukukun üstünlüğünü teminat altına aldığı, bütün kamusal faaliyetlerin insan haklarına ve insan onuruna duyarlı olduğu bir hukuk devleti anlayışını güçlendirmeye kararlıyız."

Bu nedenle yeni yılda da adliyenin kapısının adaletin kapısı olacağını belirten Gül, "Yeni yılda da yargı, milletin yargısı olacaktır. Yeni yılda da yargının yegane ideolojisi, adalet olacaktır. Yeni yılda da millet, bütün işlerimizin hakemi ve hakimi olacaktır. Üzerinde yaşadığımız toprakları vatan kılan şehitlerimizden miras aldığımız kutlu tarihi, gelecek yıllara ve nesillere aynı hassasiyetle taşımak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Geride bıraktığımız her yılın omuzlarımıza yüklediği muhasebeyi bu sorumlulukla yaptık, yapıyoruz. Gelen her yeni yıl için bizi daha güçlü ve daha kararlı yapan ümidimizin mimarı da yine bu tarih ve onun sahibi olan millettir. Bu duygularla vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, 2021'in insanlığın geleceğe daha umutla ve sağlıkla bakacağı, bütün dünyada adalet, huzur ve barışın egemen olacağı bir yıl olması temenni ediyorum" dedi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Gül: 'Yeni yılda da yargı, milletin yargısı olacaktır' - Son Dakika


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