Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu: 2035'te otoyol ağımızı 8 bin 187 kilometreye çıkaracağız - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2023 ve sonrası hedeflerimizle yapılacak 3 bin 726 kilometre ile 2035'te otoyol ağımızı 8 bin 187 kilometreye çıkaracağız. Birileri laf üretmeye devam etsin. Bizler bölgesinde güçlü, boyun eğmeyen, projeleri ile konuşulan Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Ahlat-Karahasan- Malazgirt yolunun açılışına katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı önünde; Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, kurum amirleri ve bölge halkı tarafından karşılandı. Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret edip, hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Ahlat Belediye Başkanı Çoban'ı makamında ziyaret etti. Karaismailoğlu, Adilcevaz Belediyesi'ni de ziyaret ettikten sonra Ahlat-Karahasan-Malazgirt arasında yapılan 13,3 kilometrelik yolun açılışına katıldı. Açılış töreninde Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, AK Parti'li Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ve kurum amirleri de yer aldı.

'GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, önemli bir merkezin yolunu daha bitirdiklerini belirterek, "Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan'ın karargah kurduğu yer Ahlat ile bize Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt'i modern bir kara yoluyla birbirine bağlıyoruz. Bizim için maddi ve manevi değeri paha biçilemeyen bu coğrafyaya hizmet etme gururunu, emeği geçen tüm arkadaşlarımla birlikte yüreğimizde taşıyoruz. Bakanlık olarak, 'yol medeniyettir' felsefesi ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hükümetlerimiz döneminde ulaştırma ve haberleşme hizmetlerine yapılan 1 trilyon 96 milyon liranın üzerindeki devasa harcamanın yüzde 62'sini kara yollarına yaptık. Tam 68 bin kilometrelik yol ağında işletme yapıyoruz. Otoyol ağımızı da 3 bin 563 kilometreye çıkardık. 2023 ve sonrası hedeflerimizle yapılacak 3 bin 726 kilometre ile 2035'te otoyol ağımızı 8 bin 187 kilometreye çıkaracağız. Birileri laf üretmeye devam etsin. Bizler bölgesinde güçlü, boyun eğmeyen, projeleri ile konuşulan Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. 'ÜLKENİN KAZANÇ HANESİNE YAZILDI'Bakan Karaismailoğlu, master planlar çerçevesinde gerçekleştirilen yatırımlarla gelecek birkaç yıl içinde Türkiye'nin yük ve insan taşımacılığında önemli yere geleceğini söyledi. Türkiye'nin parlak geleceğini bu altyapı üzerine inşa edeceklerini belirten Karaismailoğlu, bu yatırımların geri dönüşünün yatırım bedellerinden çok büyük olduğunu, harcanan her kuruşun şimdiden sanayi üretimine, ekonomik gelişmeye, istihdam alanlarının açılmasına katkılar sunduğunu ve ülkenin kazanç hanesine yazıldığını kaydetti. Bakan Karaismailoğlu, "Karada, havada, denizde, demir yollarında, haberleşmede ortaya koyduğumuz iddia, halkımızın yaşam kalitesine yansımakta; her eve AŞ ve iş olmaktadır. Bugün açılışını yaptığımız Ahlat-Karahasan-Malazgirt yolu bölgede önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Bu yolun 3 kilometresi bölünmüş yol, 51 kilometresi ise tek yön olmak üzere toplamda 54 kilometredir. Projeye Mayıs 2019 yılında başladık. Bugün itibarıyla da hizmete açıyoruz. Memleketimizin her bir köşesini birbirine bağlıyoruz. Vatandaşlarımızın birbirine ulaşması için en güvenli ve en konforlu yolları tek tek hizmete açacağız. Bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, açılışın ardından kendi kullandığı otomobille Malazgirt ilçesine hareket etti.